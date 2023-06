Mozartfest Würzburg startet mit Pianistin als Stargast

Bei den Verantwortlichen des Würzburger Mozartfestes ist die Stimmung prächtig. Zum Festivalstart sind knapp 90 Prozent der Eintrittskarten verkauft. Die Klassikreihe gilt als die älteste in Deutschland, die sich auf das Werk des Ausnahmekünstlers konzentriert. Unter dem Motto "speculire – studiere – überlege: Faszination Mozart" will sich das Mozartfest in diesem Jahr mit dem Fleiß und der Präzision beschäftigen, die der Komponist in sein Schaffen legte.

Zwischen Talent und harter Arbeit

"Wir wollen aufräumen, mit den Mythen und Klischees, dass Mozart alles nur so zugeflogen sei", sagt Evelyn Meining, Intendantin des Mozartfestes. "Natürlich hatte er ein überragendes Talent, er war ein Wunderkind. Aber er hat die Werke seiner Vorfahren studiert, er hat Europa bereist und klingend aufgesogen. Wir wollen zeigen, dass jedes noch so große Talent trotzdem arbeiten muss." Bei 85 Veranstaltungen gibt es bis Anfang Juli insgesamt 55 Mozartwerke zu hören.

Pianistin Ragna Schirmer begleitet Festivalsaison

Eng in die Ausarbeitung des Mottos einbezogen war die Pianistin Ragna Schirmer. Das Mozartfest hat die Wahl-Hallenserin als sogenannte "Artiste Étoile" gewinnen können. In dieser Rolle wird sie in den kommenden vier Wochen bei zahlreichen Konzerten zu hören sein. "Ich glaube, dass sich ein Genie nicht nur dadurch auszeichnet, dass eine große Begabung da ist, sondern es ist auch eine große Leidenschaft", sagt Schirmer. Das meine auch eine Bereitschaft, sich "voll hinzugeben, alles in die Waagschale zu werfen, bis zum Risiko an der eigenen Leidenschaft zu verbrennen". Das treffe auf Mozart in ganz besonderem Maße zu.

Festival experimentiert mit Konzertformaten

Schirmer spielt zum Beispiel das Eröffnungskonzert des Mozartfestes im Kaisersaal der Residenz. Sie wird aber auch zusammen mit einem Puppenspieler in einem Museum zu hören sein – oder bei einem Freiluftkonzert auf der Ladefläche eines Lastwagens.

Das Experimentieren mit unterschiedlichen Konzertformaten gehört inzwischen zum Kern des Klassikfestivals. Auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei veranstaltet das Mozartfest eine Club-Nacht. An anderen Abenden wird Mozart mit Schlagzeug interpretiert – oder die Zuschauer dürfen im Konzertsaal per Smartphone die Stilrichtungen bewerten, die sie zu hören bekommen.

Mozartfest will sich in Innenstadt präsentieren

Außerdem haben die Veranstalter bereits zum dritten Mal ein Ladenlokal in der Innenstadt gemietet. Am Würzburger Marktplatz haben sie einen sogenannten "Pop-up-Raum" eingerichtet. Kuratiert hat ihn die Pianistin und Konzertdesignerin Hanni Liang. "Es ist wie ein Festival im Festival", sagt Liang.

Vier Wochen lang werden in dem Raum Musikerinnen und Musiker zu Gast sein. Der Eintritt ist kostenlos. Die Veranstalter hoffen mit Formaten wie diesem, das Mozartfest abseits der barocken Spielstätten in der breiten Bevölkerung zu verankern. "Diejenigen, die vielleicht sonst nicht in das klassische Konzert in die Residenz gegangen wären, haben nun eine Verbindung mehr zum Mozartfest", sagt Hanni Liang. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie den offenen Raum eine Woche lang gestaltet.

Kostenlose Konzerte in Würzburg

Einerseits die klassische Hochkultur bedienen, andererseits das Festival öffnen – auch Intendantin Evelyn Meining bleibt das ein besonderes Anliegen. "Das Mozartfest ist schon lange nicht mehr ein Festival für ein paar besonders kulturell gebildete Menschen", sagt Meining. Zum Beispiel findet an diesem Samstag bereits zum zwölften Mal "Mozarttag" statt. Über die gesamte Innenstadt verteilt werden dann Ensembles kostenlose Konzerte spielen.