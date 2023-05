Keramikkünstler schafft Formen, ohne sie zu sehen

Es gibt so einige Arten, sich an eine dreidimensionale Form heranzutasten. Man kann schneiden, sägen, kleben, kneten, und – im Fall von Keramik – drehen an der Töpferscheibe. Johannes Nagel hat sich für die wohl archaischste Variante entschieden: Er gräbt die Form. Mit den bloßen Händen gräbt er ein Loch in eine mit feuchtem Sand befüllte Kiste, und fertig ist die Negativform.

"Der Sand hat den Zustand, den am Strand genau die richtige Schicht für Sandburgen hat, also etwas feucht, aber so, dass man ihn modellieren kann, dass man ihn drücken kann, dass man einen Tunnel graben kann."

Alte Technik, zeitlose Form

Die Hohlformen gießt Johannes Nagel mit Schlicker aus, wartet, bis der Sand dem Schlicker ein wenig Feuchtigkeit entzogen hat und zieht dann den Stöpsel am Boden der Kiste. Das dann noch flüssige Porzellan fließt ab und ein dünne, aber feste Form bleibt stehen; der Abguss seines handgegrabenen Lochs. "Das hat immer auch was Archäologisches, auch wenn es eine umgekehrte Art der Archäologie ist und natürlich nichts Historisches ausgegraben wird, gibt es trotzdem so ein Erlebnis dabei", so Nagel.

Die Hohlformen legt der Künstler völlig blind an, seine Hände tappen unterirdisch im Dunkeln. Das in der Gestaltung so wichtige prüfende Auge bleibt unbeteiligt. Über die Jahre sind die Formen der Vasen von Johannes Nagel irrwitzig komplex geworden, manche seiner Vasen erinnern an unterirdische Tunnelsysteme von Erdmännchen. Doch archetypische Elemente wie ihre Silhouetten oder blütenförmige Öffnungen lassen sie sofort als Vase erkennen.