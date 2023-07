Das Tier mit dem heilenden Horn: Faszinosum Einhorn

Ein Einhorn ist ein anmutiges, pferdeähnliches Geschöpf mit einem gewundenen Horn auf der Stirn. Das Horn besitzt magische Kräfte, eine einfache Berührung heilt Wunden und Krankheiten. Außerdem sind Einhörner megaschnell, extrem scheu und lassen sich nur von Frauen einfangen. Das alles weiß heute jedes Kind, und zwar besser als Erwachsene. Bis in die frühe Neuzeit hinein glaubten aber auch Erwachsene an solch ein Tier mit heilendem Horn. Doch wie kommt es, dass selbst Wissenschaftler so lange von der Existenz gerade dieses Tieres überzeugt waren?

Wissenschaftler fahnden nach Einhorn-Spuren

Bernd Roling und Julia Weitbrecht haben sich der irrwitzigen Geschichte des Einhorns voller Ernst angenommen, ihre Forschung ist dabei vor allem Textarbeit: Bernd Roling ist Professor für Mittel- und Neulatein, Julia Weitbrecht Professorin für Ältere Deutsche Sprache und Literatur. Sie haben das Einhorn durch die Quellen hindurch verfolgt, haben mittelalterlicher Literatur, zoologische Texte, Reiseberichte und medizinische Traktate aus allen Jahrhunderten und Weltgegenden durchforstet und die Stränge zusammengeführt. Ihr Buch gleicht einer Kriminalgeschichte, die Beweisstücke offenbaren: ungeprüfte Übernahmen von Informationen, physiognomische Ausschmückungen, Neudeutungen und Übersetzungsfallen.

"Faszinierend fanden wir, dass das Einhorn so unglaublich lange präsent war, warum? ", sagt Bernd Roling. Und da stelle man fest, das eigentlich alles für die Existenz der Einhörner sprach: "Wir finden die Einhörner in der Heiligen Schrift, als 're‘em' – von Luther als Einhorn übersetzt –, also in der Offenbarungen. In einer Fülle von zoologischen, wissenschaftlichen Traktaten tauchen diese Tiere auf und werden auch nicht weiter hinterfragt."

Reisende berichten von Einhörnern

Der Knackpunkt: Die Einhörner werden gesehen. Immer wieder berichten Pilger und Reisende von einem scheuen Tier mit Horn auf der Stirn. Ob es sich dabei in Wahrheit um Nashörner handelte oder aus der Ferne von der Seite als einhörnig wahrgenommene Antilopen, bleibt unklar und ist müßig zu fragen. Ohnehin entsprachen die Beschreibungen der Tiere damals nicht unseren heutigen Vorstellungen von einem Einhorn. Die Quellen sprechen von einem kleineren, eher antilopen- oder ziegenartigen Tier.

Und das hat Gründe, wie Roling sagt: "Einer der Gründe, warum die immer größer werden, war, dass man diese Hörner hatte, dass diese Hörner seit dem Hochmittelalter als Einhorn-Hörner im Mittelalter zu einem sehr exponierten Preis auch verkauft wurden, die finden wir in Schatzkammern, in Wunderkammern, in Kathedralen aufgehängt, weil die natürlich auch eine symbolische Funktion erfüllten.' Das aber seien Narwal-Stoßzähne gewesen, die allerdings dadurch, dass die so umfangreich waren, Tiere voraussetzten, die größer waren als das, was in der antiken Zoologie beschrieben worden war. Bis sie dann so im 15./16. Jahrhundert so aussehen, wie wir heute ein Einhorn erwarten würden.