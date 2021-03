Das sind die besten neuen Serien im März

"Beforeigners" aus der ARD-Mediathek zeigt ein sensibles, politisches Thema mal von einer ganz anderen Seite und hält uns so in sechs Folgen clever den Spiegel vor.

Das tut auch die deutsche Serie "Katakomben" vom Streamingdienst Joyn+.

Münchner Abgründe: "Katakomben"

"Katakomben" legt direkt unterhalb der Münchner Fußgängerzone die vielen Widersprüche und Gegensätze offen, die die bayerische Hauptstadt mal mehr, mal weniger sichtbar prägen. Denn hier, im weitverzweigten Tunnelsystem unter der Münchner City, wohin sich Obdachlose und Abgehängte zurückziehen, feiern Jugendliche illegale Parties. Eine davon, direkt unter der Baustelle des Münchner Hauptbahnhofs, endet in einer tödlichen Katastrophe.

In sechs mitreißend und dramaturgisch geschickt inszenierten Folgen beleuchtet Serienschöpfer und Regisseur Jakob M. Erwa Kontraste zwischen arm und reich, oben und unten – aus fünf sehr unterschiedlichen Perspektiven.

Genau der richtige Ansatz um eine Stadt, die so sehr vom Schein lebt wie München, mit ihren oft unsichtbaren Abgründen zu konfrontieren. Bleibt zu hoffen, dass der Cliffhanger am Ende in einer zweiten Staffel aufgelöst wird.