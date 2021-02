Das sind die 5 wichtigsten Streaming-Highlights der Woche

"David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück" – Dickens als gender-gerechtes Bilderbuch-Drama

Die Rückschau auf ein Leben in England, in dem aus einem Kind ein junger Mann wird, der Entbehrungen ertragen muss, aber sein gutes Herz nie verliert. Charles Dickens Roman ist 170 Jahre alt. Armando Iannuccis Verfilmung will es unkonventionell angehen und humorvoll, viele Figuren und nur ein dünner roter Faden. Das macht den Zwei-Stunden-Film anstrengend. Aber das Ensemble mit Dev Patel, Aneurin Barnard, Jairaj Varsani und Tilda Swinton ist gut aufgelegt.

Als VoD sowie auf Blu-ray und DVD bei Universal.