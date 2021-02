Serie "Roadkill": politisches Intrigenspiel in vier Akten

Doch wer sich ihm in den Weg stellt, wird – wortwörtlich – entweder mitgerissen oder überfahren: "Roadkill" säumt Peter Laurences Spur. Und die läuft geradewegs auf das einflussreichste Amt Großbritanniens zu.

Zwischen "House of Cards" und "Borgen"

Vergleiche zu den erfolgreichen Polit-Serien-Hits der letzten Jahre liegen nahe, aber die Story von "Roadkill" ist weder so ausufernd und fantastisch wie die von "House of Cards", noch so tiefgründig, wie in "Borgen". In einer Post-Brexit-Welt, in der keine übermäßig drängenden politischen Probleme bewältigt werden wollen, konzentriert sich "Roadkill" auf die persönlichen Beziehungen des Politikers. Ironischerweise spielt ausgerechnet Sidse Babett Knudsen, die Darstellerin der mächtigen dänischen Premierministerin Birgitte Nyborg in "Borgen", hier die frustrierte Geliebte von Peter Laurence.

In "Roadkill" werden die politischen Ambitionen zu einer zerstörerischen Kraft in den persönlichen Beziehungen des Ministers. Denn Peter Laurence hat natürlich nicht nur eine Geliebte, sondern auch eine Tochter mit Drogenproblem – und so einige Altlasten aus der Vergangenheit. Machthungrige und enttäuschte Mitwissende werden für Peter Laurence zusehends zur Gefahr, je mehr die Serie das komplizierte Handlungsgeflecht von Serienschöpfer David Hare ("Collateral") offenlegt.