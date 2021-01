vor 16 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 5 wichtigsten Streaming-Highlights der Woche

Kristen Stewart gibt Jean Seberg in "Against All Enemies", Lars Eidinger nimmt "Persischstunden", Cary Mulligan glänzt in "Die Ausgrabung" und Susan Sarandon verabschiedet sich vom Leben in "Blackbird": Dies sind die Heimkino-Neustarts der Woche.