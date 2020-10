Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Enfant Terrible" – Oliver Masucci als Rainer Werner Fassbinder

Die Kunst war alles für ihn. Oder doch das Leben? Rainer Werner Fassbinder verschwendete sich. 44 Filme in 16 Jahren. Tief bohrte er in die Seelen und porträtierte dabei auch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Nun erzählt Oskar Roehler in "Enfant Terrible" von Fassbinders Treiben – mit einem genialen Oliver Masucci als Rainer Werner Fassbinder.