Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Port Authority" – Von der wilden Subkultur New Yorks

Der junge Paul, ein Mann mit krimineller Vergangenheit, strandet in New York am Bus-Bahnhof Port Authority und trifft auf eine junge, feiernde Szene. Besonders angetan von der geheimnisvollen Wye taucht er ein in die queere Welt der "Ballroom-Community". "Port Authority” fesselt nicht in jedem Moment. Aber der zeitgemäße Blick auf diese Subkultur lohnt.

Als VoD und auf DVD bei Salzgeber.