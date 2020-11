Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Master Cheng in Pohjanjoki" – Ein chinesischer Koch in der finnischen Provinz

Meisterkoch Cheng strandet in dem finnischen Kaff Pohjanjoki und erweitert gleich mal die Speisekarte. Cheng kocht sich in die Herzen der Finnen und vor allem in das von Restaurantbesitzerin Sirkka. Mit dieser lakonisch-romantischen Komödie schafft Regisseur Mika Kaurismäki eine filmkulinarische Köstlichkeit.