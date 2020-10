Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Winterreise" – Bruno Ganz' letzter Film

"Winterreise" ist ein Dokumentarfilm, bei dem alles inszeniert ist. Mit Bruno Ganz in seiner letzten Rolle. Er spielt George Goldsmith und spricht Dialoge, aus der Erinnerung rekonstruiert. Es ist die wahre Geschichte von Günther Goldschmidt, einem Juden im amerikanischen Exil. Das Dokudrama fokussiert sich auf den jungen Günther, der als Flötist in Frankfurt beim Kulturbund Deutscher Juden unterkommt und schließlich doch vor den Nazis in die USA fliehen muss.