Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Fragen Sie Dr. Ruth" – Ein Denkmal für die große US-Sextherapeutin

Dr. Ruth Westheimer ist die bekannteste Sex-Therapeutin der USA. "Fragen Sie Dr. Ruth" begleitet die 90-Jährige durch ihre Lebensgeschichte, von ihrer Flucht in jungen Jahren vor den Nazis in die Schweiz, dann bis nach Israel, wo sie sogar im Militär diente, bis zum Aufstieg zur Radio- und TV-Ikone in Amerika. Ein beeindruckendes Leben, ein beeindruckender Dokumentarfilm.

Als VoD und auf DVD bei Filmwelt.