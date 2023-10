"Das entsetzt mich als Mensch": Reaktionen von Kulturschaffenden

Nach den Kampfhandlungen

Die Solidarität von Seiten der Weltgemeinschaft und von Deutschland empfindet Ofar Waldman als sehr bewegend. Aber ob es sinnvoll ist, wegen der Gräueltaten die Hilfsgelder für die palästinensische Zivilgesellschaft zu streichen, weiß er nicht. Der Autor blickt stattdessen – als israelischer Staatsbürger mit vielen palästinensischen Freunden – entschieden weiter in die Zukunft, in der es gelte, auch nach dieser blutigen Zäsur, die in den kommenden Kriegstagen mit Sicherheit noch viel blutiger wird, wieder zusammen zu leben mit den Palästinensern. "Aber so hart das auch ist und so sehr das Blut jetzt auch kocht, müssen wir uns fragen: Was wird an dem Tag danach passieren? Weil, nachdem die Kampfhandlungen vorbei sind, werden wir jüdische Israelis und Palästinenser hier in diesem Land leben."

Waldman fragt sich, wie man Räume schaffen kann, in Israel, in Palästina, aber auch in Deutschland und anderswo, für Gespräche, die geführt werden müssen, "weil sonst kommen wir aus dieser Lage nicht raus, dass man jetzt den Gazastreifen noch mal bombardiert, mit noch größerer Härte. Ich kann nur mit den Worten von Albert Einstein antworten: Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten."

U2: Bonos Friedenshymne

Nach diesen Gräueltaten der Hamas ist es wahrscheinlich nicht erstaunlich, dass der Israeli Ofar Waldman das Wort "Friedensverhandlung" im Interview nicht ausspricht. Aber ein prominenter Künstler hat für künftige Verhandlungen schon mal den Sound geliefert: Bono hat den U2-Song "Pride" inzwischen zu einer Friedenshymne umgedichtet, die klar Bezug nimmt auf die Terrorattacke der Hamas. Zuvor hatte er schon auf einem Konzert den Opfern des Massakers vom Musikfestival in der Negev-Wüste den Song "Pride (In the Name of Love)" gewidmet.