Büste von Physiker Max Planck kommt in die Walhalla

Die Riege verdienter deutscher Persönlichkeiten in der Walhalla bekommt Zuwachs. Am Nachmittag (14.15 Uhr) wird in dem Ruhmestempel bei Donaustauf im Landkreis Regensburg eine Marmorbüste des Physikers Max Planck enthüllt. Zu dem Festakt wird auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

Aktuell 131 Büsten in der Ruhmeshalle

Seit 180 Jahren wird in dem klassizistischen Tempelbau über dem Donautal verdienter Persönlichkeiten "Deutscher Zunge" gedacht – ganz im Sinne seines Erbauers, König Ludwig I. Mittlerweile beherbergt die Walhalla 131 Marmorbüsten.

In jüngster Zeit waren in der Walhalla unter anderem Büsten von Heinrich Heine, vom Mathematiker Friedrich Gauss und von der NS-Widerständlerin Sophie Scholl aufgestellt worden. Zuletzt zog dort 2019 das marmorne Ebenbild der Bildhauerin Käthe Kollwitz ein – als eine von bisher nur 13 Frauen in der Walhalla.

Planck erhält 1918 Nobelpreis

Der Physiker Max Planck gilt als Begründer der Quantenphysik. 1918 wurde er für seine Forschung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

In unregelmäßigen Abständen von drei bis fünf Jahren zieht das Abbild einer neuen Persönlichkeit in die Walhalla ein. Das Auswahlverfahren hierzu wird von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften begleitet, die Entscheidung über die Aufnahme liegt dann beim Bayerischen Ministerrat.

Die 1842 eingeweihte Walhalla wurde von Architekt Leo von Klenze entworfen. Heute werden jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher in dem Ruhmestempel bei Donaustauf gezählt.