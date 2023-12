Britischer Schauspieler Tom Wilkinson gestorben

Der im englischen Leeds geborene Schauspieler Tom Wilkinson, ist im Alter von 75 Jahren gestorben, wie die Nachrichtenagentur "PA" am Samstag meldete. Wilkinson war bekannt für seine Rollen in den Filmen "Der Exorzismus von Emily Rose", "Shakespeare in Love", und Nebenrollen in "Batman Begins" und "Grand Budapest Hotel".

In Großbritannien wurde der Schauspieler vor allem durch die Komödie "Full Monty" (Deutsch: "Ganz oder gar nicht") bekannt. In dem Film von 1997 geht es um eine Gruppe von Männern, die versucht, mit einer Striptease-Show ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Produktion erhielt einen Oscar.

Ausgezeichneter Schauspieler

Für den begehrtesten US-Filmpreis war Wilkinson selbst zweimal nominiert. 2001 wurde der Brite für seine Rolle im Familiendrama "In The Bedroom" als bester Schauspieler für einen Oscar vorgeschlagen. Eine weitere Oscar-Nominierung, diesmal für die beste Nebenrolle, erhielt Wilkinson 2007 für seine Mitarbeit am Film "Michael Clayton". Außerdem erhielt er für seine Rolle als US-Politiker Benjamin Franklin in der HBO-Serie "John Adams" 2008 einen Emmy und 2009 einen Golden Globe.

Wilkinson spielte unter anderem auch in der BBC-Fassung von Charles Dickens' Roman "Martin Chuzzlewit", der 1995 erschienenen Adaption von Jane Austens "Sinn und Sinnlichkeit", und der Ensemble-Komödie "The Best Exotic Marigold Hotel" von 2011. Wilkinson war zudem in den Kino-Erfolgen "Vergiss mein nicht!" und "Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat" zu sehen.

Trauer um Wilkinson

Seit 1988 war Wilkinson mit der Schauspielerin Diana Hardcastle verheiratet, mit der er auch gemeinsam vor der Kamera stand. In der Serie "Die Kennedys", sowie im Film "Good People" spielten beide jeweils ein Paar. Tom Wilkinson und Diana Hardcastle haben zwei gemeinsame Töchter.

PA zitierte aus einer Mitteilung von Wilkinsons Agenten: "Mit großer Traurigkeit teilt die Familie von Tom Wilkinson mit, dass er am 30. Dezember in seinem Zuhause plötzlich gestorben ist. Seine Frau und Familie waren bei ihm."

