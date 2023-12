Abschied: Die Verstorbenen des Jahres 2023 (2)

Wie ein Popstar sah er nie aus, eher wie ein frühpensionierter, etwas langweiliger Biolehrer. Ersteres ist falsch - letzteres nicht ganz: Roger Whittaker war studierter Zoologe und Meeresbiologe und ist auch sonst für biografische Überraschungen gut. Geboren und aufgewachsen ist der britische Liedermacher in der damaligen britischen Kolonie Kenia, wohin seine Eltern ausgewandert waren - angeblich des besseren Wetters wegen. Der Sohn musste als Wehrdienstleistender im sogenannten Mau-Mau-Krieg gegen die kenianische Unabhängigkeitsbewegung kämpfen, obwohl auch er den Niedergang des britischen Empire nicht aufhalten konnte.

Jahre später, in England, stieg er auf die Bühne und wärmte die Herzen seines stetig wachsenden Publikums mit seinem volltönendem Bariton. Sein erster großer Hit kam allerdings völlig ohne Stimme aus: Auf "Mexican Whistler" zeigte er seine Fähigkeit als Kunstpfeifer. "Durham Town" und das autobiografische "The Last Farewell" machten ihn europaweit populär, besonders in Frankreich, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte, und als Schlagerstar in Deutschland. "Ein Schlager ist eine speziell deutsche Art, Musik zu machen", sagte Whittaker vor einigen Jahren in "Planet Interview". "Die Deutschen und ich lieben Schlager."

Dabei hatten manche seiner Texte durchaus Substanz. Seine Liebeslieder beglaubigte er durch eine 60-jährige skandalfreie Ehe mit seiner Frau Natalie. Immer wieder verarbeitete Whittaker zudem seine Kriegserlebnisse, etwa in dem Song "I don’t believe in 'If' anymore" über einen Vietnamsoldaten. Dies allerdings nicht auf Deutsch - einer Sprache, die er geschmeidig sang, aber nicht sprach. Was nichts daran ändert, dass er ihr mit einem seiner Songtitel ein geflügeltes Wort schenkte: "Abschied ist ein scharfes Schwert."

Whittaker starb nach längeren Gesundheitsproblemen im Alter von 86 Jahren. Zurück bleiben fünf Kinder, elf Enkel und 50 Millionen verkaufte Platten.