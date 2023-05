Betroffene von sexuellem Missbrauch radeln von München nach Rom

Eine angemessene Anerkennung des Leids, mehr Transparenz in der Aufarbeitung und ein offener Umgang mit dem Thema Missbrauch, auch in den Pfarreien: Dafür wollen die Münchner Betroffenen auf ihrer Radreise werben. Auch in Italien: Am Montag wird die Gruppe vom Bischof von Bozen-Brixen, Ivo Muser, empfangen. Zu diesem Treffen wird auch der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx anreisen.

Erzbistum München und Freising unterstützt Wallfahrer finanziell

Das Bistum Bozen-Brixen ist eines der wenigen in Italien, das inzwischen regelmäßig einen Bericht zu Fällen sexuellen Missbrauchs veröffentlicht und eine Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet hat. Robert Köhler von der Ettaler Betroffenen-Initiative "Wir wissen Bescheid", sagt "Als Herr Achleitner gesagt hat, er will nach Rom fahren und den Papst treffen, fiel uns natürlich nach einer Weile auf, dass ein Großteil der Reise in Italien stattfindet. Und dann kam natürlich die Überlegung: Wir können als Betroffene nicht einfach durch Italien fahren und wieder verschwinden. Sondern wir sind da, wir sind selbstbewusst, und wir zeigen, dass wir als Menschen ansprechbar sind und auch gerne diskutieren wollen."

Das Erzbistum München und Freising unterstützt die Radpilgerreise der Betroffenen finanziell. "Sie haben eine Botschaft, hinter der wir auch ganz feste stehen. Dass wir eben dieses wichtige Thema der Prävention und Aufarbeitung präsent halten und da auch Schritte gehen", sagt Generalvikar Christoph Klingan, der das Anliegen der Betroffenen unterstützen will, in der Kirche etwas zu bewegen und anderen Betroffenen Mut zu machen.

Sexueller Missbrauch fand auch in anderen Institutionen statt

Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter verabschiedete die Radler bei ihrem Start am Münchner Marienplatz und sagte, die Reise sei ein starkes Zeichen dafür, dass die Zeit des Wegschauens und des Verschweigens vorbei sein müsse, in der Kirche wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft. "Es ist eben nicht so, dass das nur in kirchlichen Institutionen stattgefunden hat, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Institutionen. Und auch für einige trägt die Stadt München Verantwortung, nämlich für unsere Kinderheime." Etwas bewegen und anderen Betroffenen Mut machen, das ist das erklärte Ziel der Münchner Radpilger. In zehn Tagen wollen die Radpilger mit ihrer Botschaft für Papst Franziskus in Rom eintreffen.