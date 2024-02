Autorin und Tankred Dorst-Witwe Ursula Ehler verstorben

Die Autorin Ursula Ehler ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 84 Jahren in Berlin, wie der Suhrkamp-Verlag am Dienstag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Ehler war lange Jahre künstlerische Partnerin und Ehefrau des Schriftstellers Tankred Dorst (1925-2017). Viele Auszeichnungen erhielt das Paar gemeinsam.

In Franken geboren, in Oberbayern ausgebildet

Ehler wurde in Bamberg geboren. Nach dem Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste München arbeitete sie als Bibliothekarin in der Bayerischen Staatsbibliothek. Ebenfalls in München wirkte sie mit beim Marionettenstudio "Kleines Spiel".

Zusammenarbeit mit Dorst: Zahlreiche Auszeichnungen

Schon früh begann die Zusammenarbeit mit Dorst, der zeitweise einer der meistgespielten Autoren auf deutschsprachigen Bühnen war. Als Co-Autorin arbeitete sie seit 1971 mit Dorst zusammen. Sie unterstützte ihn auch bei seiner Inszenierung von "Der Ring des Nibelungen" bei den Bayreuther Festspielen, die von 2006 bis 2010 lief. Das Dramatiker-Duo war bis zum Tod von Dorst im Jahr 2017 verheiratet. Seit 2018 war Ehler Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Zusammen mit Dorst erhielt Ehler unter anderem den E.-T.-A.-Hoffmann-Preis (1998) und den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" (2012).