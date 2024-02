Ausstellung in München: "Es war ein regelrechter Menschenhandel"

1817: An Bord der "Austria" brechen die beiden Forscher Johann Baptist Spix und Carl Friedrich Philipp von Martius nach Brasilien auf. Im majestätischen Auftrag von Maximilian Joseph, dem König von Bayern. Drei Monate später kommen sie in Rio de Janeiro an und machten sich auf bis in die Wildnis des Amazonas, ein fast unerforschtes Gebiet damals. So weit die Fakten.

Eine Zeichnung aus dem später erschienenen Band "Reise in Brasilien" zeigt Spix und Martius inmitten des Urwaldes an einem Fluss, umgeben von Vögeln, die sie aufmerksam beobachten. Hier beginnt also die Geschichte, von zwei Abenteurern, von einem Botaniker und einem Biologen, die nicht nur im Auftrag des Königs, sondern der Wissenschaft fremdes Territorium erforschen. Ein hehres Vorhaben. Das ist die europäische, deutsche, bayerische Lesart bis heute.

Stereotype Beschreibungen und Kidnapping

Es gibt aber – natürlich – auch eine andere Lesart und die möchte die brasilianische Kunsthistorikerin Sabrina Moura in der Ausstellung "Travelling Back" zeigen: "Natürlich, das waren zwei wichtige bayerische Wissenschaftler, die relevante Studien und Forschungsergebnisse geliefert haben", sagt sie. "Aber es gibt eben auch Widersprüche. Wie so oft in der naturwissenschaftlichen Forschung. Die andere Seite dieser Geschichte ist fast nicht präsent."

In der Ausstellung "Traveling back" ist sie nun zu sehen und nachzulesen, angefangen bei den stereotypen Beschreibungen der indigenen Bevölkerung, mit der Spix und Martius in Kontakt kamen: "Die kurze, ins breite gehende Statur, die breiten Schultern, das breitgedrückte Gesicht, besonders die kurze, platte, an ihrer Wurzel stark eingedrückte Nase, die kleinen dunkelbraunen, mehr gegen die Nase schiefgerichteten Augen, scheinen jedoch mehr den allgemeinen Charakter der Inder, als bey dem Knaben zu verrathen."