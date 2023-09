Aus "Robin Hood" bekannter Baum in Nordengland illegal gefällt

Das erhitzt die Gemüter: Über Nacht ist ein berühmter Baum im Nordosten Englands illegal abgesägt worden. Es handelt sich um den mehrere hundert Jahre alten Bergahorn (engl. Sycomore Tree), der durch den Hollywood-Film "Robin Hood - König der Diebe" (1991) bekannt wurde.

In einer Filmszene verteidigt Robin Hood (Kevin Costner) einen Jugendlichen, der sich vor Häschern in den Baum geflüchtet hat. Seither ist der Baum zu einem beliebten Fotomotiv von Wanderern geworden. In den sozialen Medien posten zahlreiche Menschen aufgebrachte Kommentare und Drohungen gegen den bisher unbekannten Täter (#sycamoregaptree).

16-Jähriger unter Tatverdacht festgenommen

Unter Tatverdacht steht ein 16-jähriger Junge, den die Polizei am Donnerstag festgenommen hat. Bisher gibt es keine Informationen darüber, warum der Jugendliche - sofern er tatsächlich der Täter ist - den Baum gefällt haben könnte.

Die Naturschutzorganisation National Trust, die den Nationalpark Northumberland verwaltet, nannte die Tat "Vandalismus": "Wir wissen, wie beliebt dieser ikonische Baum in der Region, national und bei allen Besuchern war. Wir ermitteln gemeinsam mit unseren Partnern, was passiert ist und was getan werden kann."

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) verlieh die Organisation ihrer Betroffenheit Ausdruck und postete ein stimmungsvolles Foto des noch stehenden Baumes vor einem Abendhimmel.