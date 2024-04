Auf den Vogel gekommen: Die Eres-Stiftung zeigt eine "Bird Show"

Der Schutz der Freiheit gilt aber nicht den Vögeln selbst. In einem Raum sieht man ihre schwarzen Körper, jenen nachempfunden, die zu Opfern von Ölkatastrophen wurden. In einem anderen Raum hängt ein Mobile mit ausgestopften Staren: diese Vögel, die in strudelnden Formationen fliegen, mussten zu Zehntausenden sterben - bezeichnenderweise, weil sie den menschlichen Flugverkehr über dem Flughafen Fiumicino in Rom beeinträchtigten. Diese Navigationskünstler nun ausgestopft und in stiller Schönheit gefangen in einem Mobile zu sehen, ist herzzerreißend. Immerhin: gibt es auch eine federleichte Huldigung der stillen Heldinnen der britischen Kriegsgeschichte. Brieftauben als Überbringerinnen lebensrettender Depeschen, waren in Großbritannien namentlich bekannt.

Die "Bird Show" schlägt Brücken zwischen Mensch und Tier

Mythos, Mysterium, Migration, Vertreibung, Fragilität, Schönheit, Poesie - all dies wird in vielfältigen, sorgfältig ausgewählten künstlerischen Positionen erzählt. In einem Video der israelischen Künstlerin Nira Pereg duckt sich eine Kolonie rosaroter Zoo-Flamingos bei jeder Geräuschsalve weg. Ein Ballett hoch- und runterzuckender Hälse, so erschreckend wie komisch. Was passiert da? Nichts. Jedenfalls keine Panik unter den Vögeln. Es ist ein Trick. Bild- und Tonspur wurden nicht zusammen aufgenommen, nur übereinandergelegt. Wenn man möchte, kann man in dem getürkten Vogelversuch durchaus menschliche Verhaltensmuster lesen, von Konditionierung und Verweigerung. Sehr aufschlussreich.

Wieviel artenübergreifende Nähe ist möglich? Es mag ein wenig komisch sein, wenn Menschen Vögeln Lieder beibringen wollen wie in Carsten Höllers Video. Aber der junge Dompfaff bringt viel Geduld entgegen. Man könnte auch sagen: neugierige Zärtlichkeit.