74. Berlinale: AfD reagiert auf Ausladung zum Filmfestival

Die Berliner AfD-Landes- und -Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker hat die Ausladung mehrerer Politiker ihrer Partei von der Eröffnungsgala der Berlinale, die auch sie selbst betrifft, am Freitagmittag als "kulturpolitisches Fanal" kritisiert. "Mit ihrer Entscheidung beugt sich die Berlinale dem in den vergangenen Tagen aufgebauten öffentlichen Druck kulturpolitischer Aktivisten", sagte Brinker am Freitag vor Journalisten. Ziel dieser Aktivisten sei es, die AfD und ihre Anhänger zu unerwünschten Personen zu erklären.

Ausgrenzung "weiter Teile der Gesellschaft"

Mit der Ausladung in diesem Jahr - nach Brinkers Angaben sei die AfD in den vergangenen beiden Jahren auf dem Festival vertreten gewesen - grenzten die Berlinale-Verantwortlichen auch weite Teile der Gesellschaft aus, nicht nur sie selbst und ihre AfD-Kollegen: "Menschen, die mit den herrschenden Verhältnissen hadern und sich in der Hoffnung auf eine Revitalisierung der Demokratie uns, der AfD, zuwenden", so Brinker.

Gerade der Kulturbetrieb müsse unterschiedliche Meinungen und Haltungen aushalten, weltweit würden Kulturschaffende für Diversität und Freiheit eintreten. Aber die Berlinale grenze damit aus "sie stigmatisiert und spricht demokratisch gewählten Vertretern der AfD die gleichen Rechte ab, die sie anderen zugesteht", sagte Brinker im Berliner Abgeordnetenhaus.

Berlinale: "Klar Stellung beziehen für offene Demokratie"

Brinkers Äußerungen war eine Woche an hitzigen Diskussionen vorausgegangen: Nach heftiger Kritik an Einladungen für AfD-Politiker zur Berlinale-Eröffnung hatte die Festivalspitze die Parteivertreter am Donnerstagabend wieder ausgeladen. Gerade angesichts der Enthüllungen der vergangenen Wochen zu extremistischen Positionen der Partei sei es wichtig, unmissverständlich Stellung für eine offene Demokratie zu beziehen. "Wir haben daher heute alle zuvor eingeladenen AfD-Politiker*innen schriftlich ausgeladen und sie darüber informiert, dass sie auf der Berlinale nicht willkommen sind", hatte das Leitungsduo, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian am Donnerstag, eine Woche vor Festivalbeginn mitgeteilt. Auch nach Angaben der Festival-Leitung handelt es sich bei den ausgeladenen Personen um fünf AfD-Vertreter.

Kehrtwende von Berlinale und von Claudia Roth

Wie bisher üblich hatte es ein Kartenkontingent für alle demokratisch gewählten Parteienvertreter gegeben. Daher seien auch Vertreter der AfD zur Eröffnung eingeladen worden - und diese hätten auch zugesagt. Mit der Ausladung hat die Berlinale-Leitung nun eine Kehrtwende vollzogen. Die Begründung: Die AfD und viele ihrer Mitglieder hätten Ansichten, die den Grundwerten der Demokratie zutiefst widersprächen.

In Zeiten, in denen rechtsextreme Personen in die Parlamente kämen, wolle die Berlinale klar Position beziehen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte am Donnerstagabend, sie respektiere die Entscheidung der Berlinale-Spitze, es sei deren Sache, die AfD-Politiker auszuladen. Anfang dieser Woche hatte Roth die Einladung der AfD-Politiker dagegen noch verteidigt.

