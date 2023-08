Segelflugzeug stürzt bei Bayreuth ab: Pilotin schwer verletzt

Im Landkreis Bayreuth ist am Freitag gegen Mittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Die Pilotin wurde dabei schwer verletzt. Sie befand sich alleine in dem Segelflieger. Wie das BRK Bayreuth mitteilt, hatte sich das Flugzeug im Landeanflug auf den Flugplatz auf dem Bindlacher Berg befunden. Aus noch ungeklärter Ursache war es kurz vor dem Ziel bei Deps abgestürzt.

Rettungshubschrauber auf Flugplatz stationiert

Da der Rettungshubschrauber Christoph 20 derzeit auf dem Bayreuther Flugplatz stationiert ist, war er schnell am Absturzort. Die Besatzung barg und stabilisierte die Pilotin, bevor sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch zahlreiche Feuerwehrleute waren am Absturzort im Einsatz.