Zwei Pitbulls beißen Kleinkind in Italien zu Tode

Ein etwa 15 Monate altes Kleinkind ist am Montag in der Nähe von Salerno in Süditalien von zwei Pitbulls angegriffen und zu Tode gebissen worden. Das Kind war einer ersten Rekonstruktion des Vorfalls zufolge in Begleitung seines Onkels, als die Kampfhunde es aus den Armen des Mannes rissen, wie italienische Medien unter Berufung auf die Carabinieri berichteten.

Mutter durch Bisswunden verletzt

Die ebenfalls anwesende Mutter versuchte noch, das Kleinkind aus den Fängen der Hunde zu retten, was ihr jedoch nicht gelang. Sie wurde dabei durch tiefe Bisswunden verletzt. Die beiden Hunde gehören offenbar Freunden der Familie. Als diese sich am Morgen vor dem Haus aufhielt, sollen die Pitbulls aus dem Haus gerannt und das Kind sofort angegriffen haben.

Erst vor wenigen Monaten wurde in der Nähe von Rom ein Jogger von drei Rottweilern attackiert und tödlich verletzt. Der 39 Jahre alte Mann war damals in einem Park von den Hunden zu Tode gebissen worden. Passanten entdeckten später seine entstellte Leiche.

Vorfälle auch in anderen Ländern

In England wiederum wurde Anfang Februar eine 68-jährige Frau von zwei Hunden angegriffen und getötet. Der 39 Jahre alte mutmaßliche Halter wurde festgenommen. Bei den Hunden handelte es sich um sogenannte XL Bullys, eine Rasse, gegen die die britische Regierung seit einiger Zeit schärfer vorgeht. Seit 1. Februar dürfen XL Bullys, Mischlinge, die auf eine Pitbull-Terrier-Art zurückgehen - nur noch unter scharfen Auflagen gehalten werden.

Im März wurde in Österreich eine Hundezüchterin wegen fahrlässiger Tötung zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt, weil drei ihrer Kampfhunde im Oktober 2023 eine 60-jährige Joggerin tot gebissen hatten. Die Züchterin war im Oktober 2023 mit drei American-Staffordshire-Terriern auf einem Feldweg unterwegs gewesen, als sich die Tiere losrissen und die Joggerin plötzlich attackierten.

Mit Informationen von dpa und AFP