Zusammenstöße bei Protesten in China - Hartes Vorgehen angedroht

In China ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In der südchinesischen Großstadt Guangzhou wurden Polizisten nach Angaben von Augenzeugen und laut Videoaufnahmen in der Nacht auf Mittwoch mit Gegenständen beworfen. Es gab demnach auch mehrere Festnahmen. Als Reaktion auf die Proteste gegen die strikte Corona-Politik und für mehr Freiheiten erhöhte Peking die Polizeipräsenz in Großstädten massiv.

Die Demonstrationen in den vergangenen Tagen haben sich auch zu offenen Protesten gegen die Führung in Peking entwickelt. Polizisten und paramilitärische Kräfte nahmen willkürliche Personenkontrollen vor und durchsuchten Handys nach Fotos, verbotenen Apps und anderen potenziellen Hinweisen auf eine mögliche Teilnahme an den Protesten.