Wuppertal: Mehrere Schüler bei Angriff verletzt

In Wuppertal sind an einer Schule nach Angaben der Polizei mehrere Schüler bei einem mutmaßlichen Angriff verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. Die Polizei und auch die Feuerwehr seien mit starken Kräften vor Ort.

Schüler wurden in Sicherheit gebracht

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der Schule um das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld. Die Schule wurde den Beamten zufolge inzwischen geräumt. "Die Schülerinnen und Schüler sind in Sicherheit und werden betreut", hieß es. Es sei eine Anlaufstelle für Eltern eingerichtet worden, so die Polizei. Auch Seelsorger sind offenbar vor Ort.

Polizei durchsucht die Schule

Auch der Festgenommene wurde dem Polizeisprecher zufolge verletzt. Nach jüngsten Meldungen soll er sich selbst schwere Wunden zugefügt haben. Zu dem Tatverdächtigen und seinem Motiv gebe es noch keine näheren Informationen, hieß es. Auch ob es noch weitere Täter gebe, sei vorerst unklar, daher sei die Schule umstellt worden und werde nun durchsucht.

Offenbar keine Schusswaffe verwendet

Der Täter setzte nach Angaben einer Lehrerin bei seienr Attacke eine Schere und ein Klappmesser ein, auch die Polizei bestätigte, dass bei dem Vorfall nicht geschossen worden sei.

