Angriff mit Messer an Berufsschule: Jugendlicher in U-Haft

Er soll einen Mitschüler mit einem Messer verletzt haben - deshalb ist ein 16-jähriger Jugendlicher jetzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Verdacht auf versuchten Totschlag. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Gleichaltrigen am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule in Haßfurt aneinandergeraten, wohl in der Zeit der Pause. Dabei soll der Verdächtige ein Messer gezogen und seinen Mitschüler schwer verletzt haben.

Polizei nimmt verdächtigen Jugendlichen fest

Einsatzkräfte haben den 16-Jährigen vor Ort versorgt, dann kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei hat den mutmaßlichen Angreifer noch vor Ort festgenommen. Am Nachmittag wurde er dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Wegen des "dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags" hat dieser die Untersuchungshaft angeordnet, so die Polizei.

Der Jugendliche ist jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt in dem Fall zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bamberg. Es geht vor allem um die Frage, wie es zu dem Angriff gekommen ist – und was die Hintergründe sind.