Worum es bei den Midterms geht: Biden, Trump, die Demokratie

US-Präsident Joe Biden sieht nicht weniger als die Demokratie auf dem Stimmzettel, sein Vorgänger Donald Trump warnt vor der "Zerstörung unseres Landes": Die Ausgangslage vor den sogenannten Midterms in den USA hat es in sich. Von den Ergebnissen hängt ab, unter welchen Umständen der demokratische Amtsinhaber Biden die kommenden beiden Jahre regieren kann – während am Horizont bereits die Präsidentschaftswahl 2024 aufzieht.

Aber was genau wird bei den Midterms am Dienstag eigentlich gewählt? Welche Szenarien für den Ausgang gibt es? Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie hier.

Worüber wird bei den Midterm-Wahlen abgestimmt?

Das Parlament der USA heißt Kongress und besteht aus zwei Kammern: Repräsentantenhaus und Senat. In beiden Kammern haben die Demokraten aktuell eine Mehrheit, im Senat allerdings denkbar knapp. Bei den jetzt anstehenden Midterm-Wahlen wird das gesamte Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten neu gewählt. Umfragen sahen hier die Republikaner zwischenzeitlich deutlich vorne, wenngleich die Demokraten aufholen konnten.

Gewählt werden bei der landesweiten Abstimmung am Dienstag auch ein Drittel des Senats und zahlreiche Gouverneure (vergleichbar mit Ministerpräsidenten). Deshalb wird die Abstimmung auch darüber entscheiden, welche Mehrheitsverhältnisse künftig im Senat mit seinen 100 Mitgliedern herrschen. Jeder US-Bundesstaat stellt zwei Senatoren – unabhängig von Größe oder Einwohnerzahl.

Wann wird in den USA gewählt – und wann gibt's Ergebnisse?

Am Dienstagmorgen deutscher Zeit öffnen die ersten Wahllokale in den USA, mit Ergebnissen wird in der Nacht zu Mittwoch gerechnet. Allerdings könnte das Ergebnis für das Repräsentantenhaus so knapp ausfallen, dass die Auszählung länger dauert. Klagen gegen Wahlergebnisse in einzelnen Wahlkreisen sowie automatische oder von Kandidaten verlangte Neuauszählungen können ebenfalls für Verzögerungen sorgen. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 dauerte es vier Tage, bis die US-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger ausriefen – während manche Republikaner bis heute von Wahlfälschung sprechen, obwohl dieser Vorwurf von diversen Seiten widerlegt wurde.

Besonders viel Zeit könnte bei den Midterms vergehen, bis die künftige Mehrheit im Senat feststeht. Das liegt daran, dass dort wie bislang sehr knappe Mehrheitsverhältnisse erwartet werden. Außerdem gibt es in mehreren Bundesstaaten keinen klaren Favoriten bei der Senatswahl.

Dazu kommt die Sonderrolle des Bundesstaats Georgia: Hier muss ein Senatskandidat im ersten Wahlgang auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kommen. Andernfalls gibt es am 6. Dezember eine Stichwahl – worauf es laut Umfragen hinausläuft. Sollte die künftige Senatsmehrheit an Georgia hängen, wird erst in einem Monat klar sein, ob Demokraten oder Republikaner in dieser Kammer des Kongresses das Sagen haben.