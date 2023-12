Nach Schäubles Tod: "Deutschland verliert einen scharfen Denker"

Landtagspräsidentin Aigner: Architekt der Deutschen Einheit

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), hob in einer Presseerklärung vor allem Schäubles Rolle als einen der "Architekten der Deutschen Einheit" hervor, und als Bundesfinanzminister habe er während der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise eine Schlüsselrolle eingenommen. Schäuble sei ein Politiker gewesen, der "deutsche und europäische Politik über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet und geprägt hat".

Auch persönlich erinnere sie sich gerne an die Zusammenarbeit mit ihm, so Aigner: "Dank seiner umfassenden Fachkompetenz, seiner Entschlossenheit und Durchsetzungsstärke war er als einflussreicher und erfolgreicher Krisenmanager hochgeschätzt."

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt: "Großer Parlamentarier"

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte: "Mit Wolfgang Schäuble verliert Deutschland einen großen Parlamentarier, der sich über Jahrzehnte für dieses Land verdient gemacht hat." Die deutsche Einheit, die europäische Einigung und viele wegweisende Entscheidungen blieben für immer mit seinem Namen verbunden, so Dobrindt.

Edmund Stoiber: "Bedeutendster CDU-Politiker nach Adenauer und Kohl"

Für den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) ist Wolfgang Schäuble einer der bedeutendsten CDU-Politiker - nach Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Das Lebenswerk, das Schäuble für Deutschland hinterlasse, sei ein unendlich großes, sagte der ehemalige bayerische Ministerpräsident im BR-Gespräch.

"Er war ein Mensch, der seine Verantwortung kannte und diese Verantwortung weit über 100 Prozent versucht hat zu tragen. Er war immer da, immer ansprechbar." Stoiber sagte, er kenne keinen Politiker, der diese Kompetenz hatte, die Sprachgewalt hatte, die Eindringlichkeit hatte.

Bundeskanzler Scholz: "Streitbarer Demokrat"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hob die "beeindruckende und sehr lange Politiker-Karriere" von Wolfgang Schäuble hervor: "Sein Intellekt, seine Freude an der demokratischen Auseinandersetzung, sein konservatives Weltbild und seine rhetorische Schärfe zeichneten ihn in all dieser Zeit ganz besonders aus", hieß es in einer Presseerklärung. "Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik: Das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen."

Auf der Plattform X würdigt Scholz den Verstorbenen als "scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten", der Deutschland mehr als ein halbes Jahrhundert als Abgeordneter, Minister und Bundestagspräsident geprägt habe.