Streit und Machtworte: Wie Putins Krieg Deutschland verändert

Demokratie muss verteidigt werden

Auf der anderen Seite ist für Astrid Séville aber eine klare Kommunikation nötig: Bürgerinnen und Bürgern, die im Moment Seite an Seite mit Rechten demonstrieren, müsse deutlich gemacht werden, wie sich ihr Leben verändern würde, wenn wir nicht mehr in einer liberalen Demokratie leben würden: "Wir können demonstrieren gehen, wir können Eliten verunglimpfen und werden dafür nicht in Folterknäste gesteckt. Das sind Dinge, die es zu verteidigen gilt. Demokratie ist kein Geschenk, sondern etwas, das man sich erkämpft hat und das es zu verteidigen gilt."

Auch wenn das Aushandeln von Kompromissen, Debatten und Streit eine Demokratie manchmal langsam und schwerfällig erscheinen lassen – Zeichen von wehrhafter Demokratie sei es, den Bürgern die Vorteile dieser Staatsform zu vermitteln. Und das, so die Politologin, sei wiederum "wahrscheinlich noch nie so leicht gewesen wie in Zeiten eines Krieges von Putin in der Ukraine".