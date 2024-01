Israel setzt Angriffe in Gaza fort - Hisbollah feuert von Norden

Knapp drei Monate nach dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel sagt die Uno, der Gazastreifen sei größtenteils "unbewohnbar" geworden. UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths erklärte, ein Großteil des Gazastreifens liege inzwischen in Trümmern.

Und die Kämpfe gehen weiter: Israel hat seine Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt und dabei am Samstag unter anderem Ziele in Rafah an der Grenze zu Ägypten beschossen. In der Stadt Rafah haben Hunderttausende Menschen Zuflucht vor den Kämpfen gesucht. Israels Armeesprecher Daniel Hagari sagte am späten Freitagabend, die Truppen würden weiter "in allen Teilen des Gazastreifens kämpfen, im Norden, im Zentrum und im Süden".

Das palästinensische Rote Kreuz vermeldete am Freitag Beschuss und Drohnenangriffe in der Gegend des al-Amal-Krankenhauses in Chan Junis im südlichen Gazastreifen. Sieben Menschen, die auf dem Gelände Zuflucht gesucht hätten, seien getötet worden. Das israelische Militär erklärte seinerseits, dass seine Truppen am Boden und in der Luft innerhalb von 24 Stunden in Chan Junis "zahlreiche Terroristen getötet" und "eine Reihe von Tunnelschächten zerstört" hätten. Zudem hätten Soldaten während einer "gezielten Razzia" in der Stadt Gaza in einem Krankenhaus versteckte Militärwesten gefunden.

Karte: Die militärische Lage in Israel und dem Gazastreifen