Nahost-Ticker: Papst fordert sofortigen Waffenstillstand

13.13 Uhr: 63 Tote im Gazastreifen in den letzten 24 Stunden

Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde seit Kriegsbeginn mindestens 32.845 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden. Rund 75.392 Palästinenserinnen und Palästinenser seien verletzt worden. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 63 Menschen ums Leben gekommen und 94 verletzt worden. Die Zahlen könnten weitaus höher sein, da zahlreiche Menschen vermisst werden und in dem Küstenstreifen Chaos herrscht. Die Vereinten Nationen haben die Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde mehrfach als glaubwürdig bezeichnet.

13.19 Uhr: Protestzelte vor Parlament in Jerusalem

Kritiker der israelischen Regierungspolitik haben vor dem Parlament in Jerusalem mehr als 100 Protestzelte aufgebaut. Die Zelte sind Teil einer viertägigen Protestaktion in der Stadt, berichten israelische Medien. Bereits bei Demos hatten Zehntausende Menschen in Israel einen Rücktritt der Regierung, eine Neuwahl sowie einen raschen Deal zur Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gefordert.

13.07 Uhr: Drei Schiffe mit Hilfsgütern kurz vor dem Gazastreifen

Drei Schiffe mit Hunderten Tonnen Hilfsgütern für den Gazastreifen haben nach zwei Tagen Überfahrt ihr Ziel fast erreicht. Der Schlepper "Open Arms" der gleichnamigen Hilfsorganisation lag am Montag nur rund drei Seemeilen vor der Küste des Küstenstreifens; der Frachter "Jennifer" und der Schlepper "Ledra Dynamic" waren etwa 15 Seemeilen entfernt, wie auf dem Schifffahrtsportal Marinetraffic zu sehen war. Die Fracht soll voraussichtlich noch am Montag gelöscht werden, sagte der zyprische Präsident Nikos Christodoulidis nach Medienberichten.

Das Löschen der Fracht ist eine der größten Herausforderungen bei den Hilfslieferungen per Schiff, weil der Gazastreifen keinen geeigneten Hafen für größere Schiffe hat und die Küstengewässer seicht sind. Der angekündigte, provisorische Pier der Amerikaner soll Mitte April einsatzbereit sein.

11.50 Uhr: Papst fordert Geiselfreilassung und Waffenstillstand in Nahost

Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft zur sofortigen Freilassung der Geiseln und zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen. Darüber hinaus fordere er "erneut einen garantierten Zugang für humanitäre Hilfe" in dem Palästinensergebiet. Seine Osterbotschaft widmete Franziskus "den Opfern der vielen aktuellen Konflikte in der Welt, angefangen bei denen in Israel und Palästina und in der Ukraine".

10.17 Uhr: Schwester von Hamas-Chef Hanija laut Polizei in Israel festgenommen

In Israel ist nach israelischen Polizeiangaben die Schwester von Hamas-Chef Ismail Hanija festgenommen worden. Dies sei im Rahmen einer "Terrorermittlung" geschehen. Die 57-Jährige, die israelische Staatsbürgerin ist, werde "verdächtigt, Kontakte zu Hamas-Funktionären zu haben und sich mit der Organisation zu identifizieren, während sie zu Terroranschlägen in Israel aufruft und diese unterstützt". Ismail Hanija gilt als Nummer eins der Hamas und führt er deren Politbüro vom Golfemirat Katar aus.

10.07 Uhr: Neue palästinensische Regierung in Ramallah vereidigt

In Ramallah hat eine neue palästinensische Regierung den Amtseid abgelegt, zu der vier Frauen und mehrere Palästinenser aus dem Gazastreifen gehören. Das Kabinett des neuen Regierungschefs Mohammed Mustafa umfasst 23 Mitglieder. Die "oberste nationale Priorität" sei die Beendigung des Krieges im Gazastreifen, gab Mustafa an, als er sein Kabinett vorstellte. Die palästinensische Autonomiebehörde regiert im von Israel besetzten Westjordanland, verfügt jedoch nur über beschränkte Macht.

09.55 Uhr: Anwohner - Hunderte kehren in Schifa-Krankenhaus zurück

Israelische Truppen haben sich nach Angaben von Anwohnern aus dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zurückgezogen. Hunderte Menschen seien nach dem Abzug am Montagmorgen in das Spital zurückgekehrt, hieß es. Einer der Rückkehrer sprach laut einem Bericht der Deutschen Nachrichtenagentur (dpa) von "totaler Zerstörung". Mehrere Gebäude seien niedergebrannt. Er habe sechs Leichen gezählt, darunter zwei im Hof des Krankenhauses. Ein weiterer Einwohner namens Jahia Abu Auf sagte, in dem Spital seien immer noch Patienten, Krankenhausmitarbeiter und Menschen, die dort Zuflucht vor den Kriegshandlungen gesucht hätten.

Die israelische Armee bestätigte den Rückzug und nannte den Einsatz im Schifa-Krankenhaus einen der erfolgreichsten während des mittlerweile fast sechs Monate tobenden Krieges. Sie wirft der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vor, Krankenhäuser für militärische Zwecke zu missbrauchen. Im und unter dem Schifa-Krankenhaus habe die Hamas ein aufwendiges Kommando- und Kontrollzentrum unterhalten. Kritiker werfen Israel vor, bei seinen Einsätzen rücksichtslos Zivilisten zu gefährden und medizinische Einrichtungen zu schädigen, die wegen der zahlreichen Verletzten ohnehin überlastet seien.

09.35 Uhr: Iran-nahe Milizen im Irak bekennen sich zu Angriff auf Eilat

Islamische Milizen im Irak erklären, hinter dem Luftangriff auf Eilat an der Südspitze Israels zu stehen. Ein "lebenswichtiges Ziel" in Israel sei "mit geeigneten Waffen" angegriffen worden, teilt der sogenannte Islamische Widerstand im Irak mit. Details wurden nicht angegeben. Der Islamische Widerstand im Irak ist eine Art Dachorganisation mehrerer Milizen, die vom Iran unterstützt werden.

09.10 Uhr: Armee – 600 tote israelische Soldaten seit Beginn des Krieges

Seit Beginn des Krieges gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen sind nach Angaben der israelischen Armee insgesamt 600 israelische Soldaten getötet worden. Wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP anhand israelischer Angaben ergab, wurden mindestens 256 der 600 Soldaten im Gazastreifen getötet. Mehr als die Hälfte der 600 Soldaten waren demnach bei dem beispiellosen Großangriff der Hamas auf Israel ums Leben gekommen. Weitere Soldaten wurden bei bewaffneten Auseinandersetzungen im besetzten Westjordanland oder an der Grenze zum Libanon getötet. Nach Angaben der israelischen Armee wurden zudem seit Beginn ihres Bodeneinsatzes im Gazastreifen mehr als 1.523 Soldaten verletzt.

07.09 Uhr: Demos gegen Netanjahu und für Rückholung von Geiseln

Die zweite Nacht in Folge haben tausende Menschen in Israel gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und für eine Rückkehr der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln demonstriert. Sie blockierten am Sonntag eine Hauptverkehrsstraße in Jerusalem, nachdem sie sich vor dem israelischen Parlament versammelt hatten. Zudem wurden Feuer angezündet und israelische Flaggen geschwenkt. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor und drängte sie zurück. Protestteilnehmer forderten, Netanjahu müsse "gehen". Von Demonstranten hieß es, es handele sich bei dem Protest in Jerusalem um den größten seit Ausbruch des Kriegs im Gazastreifen im vergangenen Oktober.

07.05 Uhr: Gebäude im Eilat an der Südspitze Israels von Flugobjekt getroffen

Ein aus dem Osten kommendes Flugobjekt ist in ein Gebäude im Rotmeerhafen Eilat an der Südspitze Israels eingeschlagen. Es habe keine Verletzten gegeben, meldet das israelische Militär. Die Herkunft des Flugkörpers bleibt zunächst offen. Das Militär vermutet, es könnte im Irak gestartet worden sein. Dort sind mit dem Iran verbündete Milizen aktiv.

06.50 Uhr: Bericht - USA und Israel planen virtuelles Treffen zu Rafah

Vertreter Israels und der USA sollen laut einem Medienbericht an diesem Montag virtuell zu Gesprächen über Israels geplante Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen zusammenkommen. Das Treffen werde über eine gesicherte Verbindung als Video-Konferenz stattfinden, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" in der Nacht zum Montag unter Berufung auf vier israelische und US-Beamte. Das Weiße Haus und das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu äußerten sich demnach bislang nicht zu dem möglichen Treffen.

06.47 Uhr: Israelische Armee zieht Panzer von Al-Schifa-Krankenhaus ab

Die israelische Armee hat Panzer vom Komplex des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen abgezogen. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP, der sich in der Nähe der Klinik aufhielt, beobachtete am Montagmorgen, wie Panzer und Fahrzeuge das Gelände verließen. Die israelische Armee bestätigte den Abzug von Panzern zunächst nicht. Das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, es seien Dutzende Leichen gefunden worden. Die israelische Armee hatte vor zwei Wochen einen Großeinsatz im Al-Schifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gestartet. Der Einsatz richtete sich nach israelischen Angaben gegen ranghohe Hamas-Mitglieder.

06.30 Uhr: Israels Armee meldet Tötung eines Hisbollah-Chefs bei Angriff im Libanon

Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge bei einem Luftangriff einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah-Miliz im Libanon getötet. Ein Flugzeug der Luftwaffe habe ein Fahrzeug in der südlibanesischen Region Kunin getroffen, "in dem sich Ismail Al-Sin befand", der "eliminiert" worden sei, erklärte die Armee am Sonntag. Die Hisbollah bestätigte den Tod von Al-Sin in einer Erklärung.

06.25 Uhr: Syrien - Verletzte bei israelischem Beschuss nahe Damaskus

Nach syrischen Angaben wurden bei einem israelischen Angriff zwei Zivilisten in den Außenbezirken von Damaskus verletzt. Israel habe dabei Raketen von den besetzten Golanhöhen aus abgefeuert, so das Verteidigungsministerium. Am Freitag bereits waren nach Angaben von Insidern 33 Syrer und sechs Kämpfer der vom Iran unterstützten Hisbollah bei einem israelischen Angriff in der nordsyrischen Provinz Aleppo getötet worden.