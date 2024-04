Sieben Mitarbeiter eines Hilfswerks im Gazastreifen getötet

Nach Angaben der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) sind bei einem Luftangriff sieben ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen getötet worden – sechs internationale Helfer von World Central Kitchen sowie deren palästinensischer Fahrer. Das Auto der Opfer sei auf dem Rückweg getroffen worden, nachdem die Mitarbeiter geholfen hätten, im Norden des Küstenstreifens Hilfsgüter auszuliefern.

Die sieben Opfer stammten laut der Mitteilung von WCK aus Australien, Polen, Großbritannien und den Palästinensergebieten – zudem habe eines der Opfer die amerikanische und kanadische US-Staatsbürgerschaft.

Hilfsorganisation macht Israel verantwortlich

World Central Kitchen macht für den Tod ihrer Mitarbeiter Israel verantwortlich. "Das WCK-Team war in einer konfliktfreien Zone in zwei gepanzerten Fahrzeugen mit dem WCK-Logo und einem ungeschützten Fahrzeug unterwegs", schrieb die Organisation in einer Mitteilung. Außerdem seien die geplanten Fahrten mit dem israelischen Militär koordiniert gewesen.

Der Hilfskonvoi wurde getroffen, als er das Lagerhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens verlassen habe. Das Team habe mehr als 100 Tonnen humanitäre Nahrungsmittelhilfe entladen, die auf dem Seeweg nach Gaza gebracht worden war.

Israel will tragischen Vorfall untersuchen

Die israelische Armee schrieb dazu in der Nacht zum Dienstag auf Telegram, das Militär führe "eine gründliche Untersuchung auf höchster Ebene durch, um die Umstände dieses tragischen Vorfalls zu verstehen". Die Hilfsorganisation, die der in den USA lebende spanische Starkoch José Andrés gründete, schrieb auf der Plattform X (ehemals Twitter), ihr seien die Berichte bekannt. "Das ist eine Tragödie". Humanitäre Helfer und Zivilisten sollten niemals zur Zielscheibe werden, hieß es.