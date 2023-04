Ölbohrungen in Alaska: Was ist das Willow Project?

Wer in den USA unterstützt das Projekt?

Vor allem der Bundesstaat Alaska und große Teile der Bevölkerung wollen das Willow-Projekt. Es schaffe Arbeitsplätze und verringere die Abhängigkeit der USA von ausländischem Öl.

Auch eine Koalition indigener Gruppen in Alaska hat sich für den Bau ausgesprochen. Sie erhoffen sich neue Einnahmequellen für die dünn besiedelte Region und eine Verbesserung des lokalen Gesundheits- und Bildungssystems.

Wer in den USA ist dagegen?

Eine andere Gruppe von Ureinwohnern hat sich vehement gegen Willow ausgesprochen. In einem Brief an US-Innenministerin Deb Haaland erklärte die Bürgermeisterin von Nuiqsut, Rosemary Ahtuangaruak, dass ihr Dorf die Hauptlast der Gesundheits- und Umweltauswirkungen zu tragen habe. Andere Dörfer profitierten zwar finanziell von den Öl- und Gasaktivitäten, seien aber weit weniger betroffen als Nuiqsut. "Wir stehen am Nullpunkt der Industrialisierung der Arktis", sagt Ahtuangaruak.