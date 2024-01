Vorwahlen in New Hamsphire: Startet Trump jetzt durch?

Bereits am Sonntag hatte der einstige Hoffnungsträger Ron DeSantis nach nur 242 Tagen das Handtuch geworfen. Sein Präsidentschaftswahlkampf sah zunächst vielversprechend aus. Einige konservative Kommentatoren in den USA verglichen den Gouverneur aus Florida sogar mit der Anziehungskraft von Ronald Reagan oder Barack Obama.

DeSantis' Anfangserfolg und der Wendepunkt

Seine Ausgangsposition im Mai vergangenen Jahres, als er seine Kandidatur über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gab, sah nicht schlecht aus. Er versprach den Republikanern eine Vision für die Zeit nach Donald Trump. Die Zwischenwahlen 2022 spielten eine entscheidende Rolle in dieser politischen Saga. Sie warfen erneut einen Schatten auf Trumps Unbesiegbarkeit und ermöglichten es DeSantis, seinen mächtigen Gegner in den Umfragen kurzzeitig in den Schatten zu stellen.

Strategische Fehler

Dieser Wandel in der politischen Landschaft bot DeSantis eine einmalige Chance, doch sein Zögern, die Gunst der Stunde zu nutzen, und seine anschließende Unfähigkeit, Trumps Offensivmanöver wirksam zu kontern, trugen dazu bei, dass sein Momentum nachließ. Ein großer Fehler war es, aus Rücksicht auf Trumps Anhänger den ehemaligen Präsidenten nicht ins Visier zu nehmen.

Einheitsvision und ihre Grenzen

Der anfängliche Reiz von DeSantis' Kampagne lag in der potenziellen Einheit, die er in die zersplitterte republikanische Opposition gegen Trump bringen konnte. Diese Themen verloren jedoch an Bedeutung, als die Pandemie zurückging und sich der Fokus der Gesellschaft verlagerte.

Der ungenutzte Spielraum

Da DeSantis' Wahlkampfstrategie auf eine streng konservative Wählerklientel ausgerichtet war, versäumte er es, potenzielle gemäßigte Verbündete zu gewinnen, und stärkte ungewollt die Kandidatur von Nikki Haley. Sein Versäumnis, eine klare Opposition zu Trump zu formulieren, verdeutlichten die komplexe Dynamik der republikanischen Politik.

DeSantis' persönliche Herausforderungen

Sein Wahlkampf implodierte quasi in Zeitlupe. Sein Lächeln und seine Sprechweise wirkten oft unnatürlich, was für einen Kandidaten, der das höchste Amt der Nation anstrebt, nichts Gutes verheißt. Seine Äußerungen wirkten oft emotionslos und kamen bei potenziellen Wählern nicht gut an.

Die Zukunftsaussichten von DeSantis

Die Vorstellung, dass DeSantis eine vereinigende Kraft gegen die Extreme der Linken und die Auswüchse des Trumpismus darstellt, ist nach wie vor ein überzeugendes Narrativ. Aber dieses Mal hat es nicht gereicht. Ob DeSantis in vier Jahren eine neue Chance bekommt, ist schwer zu sagen. Viele Wertkonservative, vor allem aus dem evangelikalen Lager, hoffen, dass Trump ihn zu seinem Vizepräsidenten macht, sollte er die Spitzenkandidatur gewinnen.