Kampfpanzer-Debatte: Der Druck auf Scholz wächst

London, Warschau und Helsinki machen Druck

Die Ankündigungen aus London, Warschau und Helsinki in diesen Tagen, eine begrenzte Anzahl von modernen westlichen Kampfpanzern des Typs Challenger 2 bzw. des Typs Leopard 2 zu liefern, sorgten für weiteren außenpolitischen Druck auf die Bundesregierung. Es war die britische Regierung, die in der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern den Anfang machte.

Verteidigungsminister Ben Wallace habe mit den westlichen Alliierten darüber Gespräche geführt, erklärte ein Sprecher von Premierminister Rishi Sunak vor wenigen Tagen. Großbritannien wolle die Unterstützung der Ukraine vorantreiben. Westliche Kampfpanzer seien dabei ein "game changer", verfügten also über die Fähigkeit, das Geschehen auf dem Schlachtfeld entscheidend zu verändern.

Polens Staatspräsident Andrzej Duda verstärkte den Entscheidungsdruck auf Berlin mit seiner Ankündigung in Anwesenheit des ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj in Lwiw, eine Kompanie Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern zu wollen. Dass dafür die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich ist, wie bei allen ausländischen Anfragen, Produkte der deutschen Rüstungsindustrie zu exportieren, war Duda nur allzu bewusst.

Am Donnerstag schließlich zog Finnlands Präsident Sauli Niinistö nach: Sein Land, dessen NATO-Beitritt von der Türkei seit Monaten verzögert wird, sei bereit, Leopard-2-Panzer als Teil eines gemeinsamen europäischen Verteidigungspakets zu liefern.

Transatlantische Abwägungen

Ungeachtet des außenpolitischen Drucks der britischen, polnischen und finnischen Regierung auf Berlin: Entscheidend für den Bundeskanzler bleibt eine eindeutige, offizielle Zustimmung Washingtons zur Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine. Die New York Times zitiert einen hohen US-Regierungsbeamten mit den Worten: Washington habe Berlin in dieser Frage nicht in die eine oder andere Richtung zu bewegen versucht.

Die US-Regierung hat bislang nicht zu erkennen gegeben, eigene Kampfpanzer vom Typ Abrams an Kiew zu liefern. Sie hält sich in dieser Frage noch zurück. Dies dürfte wiederum Scholz davon abhalten, eine so weitreichende Entscheidung wie die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine ohne ausdrückliches Plazet der US-Regierung zu treffen. Zwischen Washington und Berlin seien die Gespräche über die Kampfpanzer-Frage momentan "sehr lebhaft", so die namentlich nicht genannte US-Regierungsquelle gegenüber der New York Times. Die Deutschen seien "wie wir, gewillt, (militärische) Kapazitäten" entsprechend der veränderten Gefechtslage anzupassen.