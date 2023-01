Verteidigungsministerin Lambrecht tritt von Amt zurück

Rücktritt der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht: Die SPD-Politikerin gab ihren Rückzug vom Amt am Montag in einer schriftlichen Erklärung bekannt. Sie habe Bundeskanzler Olaf Scholz um die Entlassung aus dem Amt der Verteidigungsministerin gebeten.

Lambrecht: Arbeit der Soldaten soll im Vordergrund stehen

In Lambrechts schriftlicher Erklärung heißt es: "Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu". Und weiter: "Die wertvolle Arbeit der Soldatinnen und Soldaten und der vielen motivierten Menschen im Geschäftsbereich muss im Vordergrund stehen. Ich habe mich deshalb entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen." Sie danke allen, "die sich jeden Tag für unsere Sicherheit engagieren und wünsche ihnen von Herzen alles erdenklich Gute für die Zukunft."

Kritiker: Langsame Beschaffung und fehlende Sachkenntnis

Bereits am Freitagabend hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Lambrecht stehe vor einem Rückzug von ihrem Ministerposten. Lambrecht stand seit Monaten massiv in der Kritik, ihr wurde mangelndes Interesse an der Bundeswehr vorgeworfen und zuletzt ein missglücktes Video mit einer Neujahrsbotschaft. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter kritisierte im BR-Interview dennoch den Zeitpunkt des Rücktritts kurz vor dem Treffen der westlichen Verbündeten in Ramstein. Das sei absolut schlecht für die Bundeswehr, aber auch für die Ukraine. Stimmen aus der Opposition hatten immer wieder ihren Rücktritt gefordert. Kritiker warfen ihr auch die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr oder fehlende Sachkenntnis, aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit vor. So machte ein Foto ihres Sohnes auf Mitreise in einem Bundeswehrhubschrauber Negativschlagzeilen. Jüngst sorgte sie für Irritationen mit einer auf Instagram verbreiteten Neujahrsbotschaft, in der sie begleitet von Silvesterfeuerwerk über den Ukraine-Krieg sprach.

100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr

Damit muss nun ein zentraler Posten im Ampel-Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz neu besetzt werden. Das Verteidigungsministerium ist infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zusätzlich in den Fokus gerückt. Deutschland hatte als Reaktion ein 100-Milliarden-Euro-Programm aufgelegt, um die Bundeswehr besser auszurüsten. Auch bei der Unterstützung der Ukraine spielt das Verteidigungsministerium eine wichtige Rolle.

Mitte Dezember hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Verteidigungsministerin noch gegen Kritik in Schutz genommen: "Die Bundeswehr hat eine erstklassige Verteidigungsministerin", sagte Scholz damals der "Süddeutschen Zeitung". Und weiter: "Über manche Kritik kann ich mich nur wundern." Es gehe jetzt darum, die Bundeswehr langfristig zu stärken und sie verlässlich mit Waffen und Munition auszurüsten.

Karriere schon im Kabinett Merkel als Justizministerin

Lambrecht hatte mit dem Start der Ampel-Regierung Ende 2021 das Verteidigungsministerium übernommen. Zuvor war sie im letzten Kabinett von Angela Merkel (CDU) Bundesjustizministerin gewesen, nach dem Rücktritt von Franziska Giffey hatte sie zusätzlich das Familienministerium geführt.

Lambrecht ist bereits die zweite Ministerin, die seit dem Start der Ampel-Regierung ihr Amt wieder abgibt. Im vergangenen Jahr war die Grünen-Politikerin Anne Spiegel als Familienministerin zurückgetreten - wegen ihrer Rolle als rheinland-pfälzische Umweltministerin während der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021.

Nachfolge zunächst unklar

Unklar ist, wer Lambrechts Posten übernehmen soll. Spekuliert wird, dass Kanzler Scholz den bisherigen Arbeitsminister Heil in das Verteidigungsressort versetzen könnte. Aber auch die Wehrbeauftragte Högl und der SPD-Vorsitzende Klingbeil werden genannt.

Grünen-Parteichef Nouripour forderte in einem RTL-Interview, im Kabinett müssten weiter gleich viele Männer und Frauen vertreten sein.