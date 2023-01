Lastwagenfahrer blockiert Helfer nach tödlichem Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag auf der B20 bei Runding (Lkr Cham) ist ein 61-Jähriger Mann gestorben. Vier weitere Menschen wurden verletzt - darunter ein acht Jahre altes Kind. Ein im Stau wendender Lastwagenfahrer verhinderte ein schnelles Ankommen der Einsatzkräfte, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Auto geriet auf Gegenfahrbahn und prallte in Pickup-Geländewagen

Laut einem Polizeisprecher war ein 61-Jähriger aus dem Raum Schwandorf mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache über die doppelt durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort frontal in einen Pickup-Geländewagen geprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Auto nach hinten gegen einen nachfolgenden Pkw geschleudert. Der 61-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die fünf weiteren verletzten Personen, darunter ein acht jähriger Junge, wurden teils per Rettungshubschrauber, teils mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht.

Ungeduldiger Lastwagenfahrer blockiert Rettungskräfte

Laut Polizei versuchte ein 28-jähriger Lastwagenfahrer dem Stau zu entkommen und wendete mitten auf der Straße. Für die Einsatzkräfte gab es deswegen zunächst kein Durchkommen - sie mussten warten. Später rief der 28-Jährige bei der Polizei an und entschuldigte sich. Ihn erwarten dennoch zwei Punkte in Flensburg, Fahrverbot und ein Bußgeld.

Die B20 war am Samstagnachmittag zwischen Chammünster und Kothmaißling für mehrere Stunden gesperrt.

Mit Informationen von dpa