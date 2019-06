Verstoßen die österreichischen Fahrverbote gegen EU-Recht?

Auch an diesem Wochenende gelten sie wieder: Die Fahrverbote auf den österreichischen Landstraßen. Autofahrer dürfen nicht mehr von der Inntal- oder Brennerautobahn abfahren und müssen stattdessen auf der Landstraße durch die umliegenden Dörfer fahren. Viele Urlaubsreisende machen das, um Staus zu umgehen oder sich die Mautgebühr zu sparen. Wie wirksam die Methode aus österreichischer Sicht ist, zeigte schon das vergangene Wochenende: Mehr als 1.000 Autofahrer leitete die Tiroler Polizei von den Landesstraßen bei Innsbruck auf die Autobahn zurück.

Die Fahrverbote gelten von nun an jedes Wochenende bis Mitte September. Für das Wochenende am 6./7.Juli hat die Tiroler Landesregierung angekündigt, die Fahrverbote noch auszuweiten: Auch in den Bezirken Kufstein und Reutten wird es Fahrverbote geben. Solange die Sperrungen in Kraft sind, werden nur noch Anwohner oder Touristen mit einem Ziel in den Dörfern durchgelassen. Zusätzlich hemmt die Tiroler Regierung an Tagen mit besonders viel Verkehrsaufkommen den Lkw-Verkehr: An den Grenzübergängen findet dann eine Blockabfertigung statt. Tirol lässt nur bis zu 300 Lastwagen pro Stunde aus Bayern in Richtung Innsbruck durchfahren, um die eigene Autobahn zu entlasten. Die Folge sind lange Lkw-Schlangen auf der bayerischen Seite.

Scheuer will gegen Fahrverbote und Blockabfertigung klagen

In Deutschland löste der österreichische Vorstoß Unmut aus. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kündigte auf einer CSU-Vorstandssitzung am Montag an, Klage gegen die Fahrverbote und die Blockabfertigung einreichen zu wollen. Diese seien "zutiefst diskriminierend". Unterstützung erhielt er umgehend vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Der sprach von einem "diskriminierenden und europarechtswidrigen Verhalten von Tirol". Die Reisefreiheit in Europa dürfe nicht eingeschränkt werden. Doch wie aussichtsreich wäre eine solche Klage?