Verkauf von 9-Euro-Ticket gestartet: Bahn meldet hohe Nachfrage

Bei der Deutschen Bahn und bei vielen Verkehrsverbünden in Deutschland hat der Verkauf der 9-Euro-Monatstickets begonnen. Allein in den frühen Morgenstunden seien über die Kanäle der Bahn rund 50.000 Tickets verkauft worden, teilte ein Konzernsprecher mit. Am Morgen war die Seite aufgrund der hohen Nachfrage immer wieder überlastet. Auch über die Bahn-App DB-Navigator ist das 9-Euro-Ticket erhältlich.

Günstige Tickets für Juni, Juli und August

Mit den Sondertickets können Fahrgäste im jeweils gültigen Monat für neun Euro im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland fahren. Die Monatskarten sind für Juni, Juli und August buchbar. Die Tickets sind Teil des Entlastungspakets, mit dem die Bundesregierung Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts der starken Inflation entlasten und zudem den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen will.

Aufwand für Verkehrsbetriebe am Beispiel Bamberg

Für die Verkehrsbetriebe bedeutet das 9-Euro-Ticket eine enorme Umstellung – und einigen Aufwand. Zudem müsse das Ticket von den Verkehrsbetrieben vorfinanziert werden, erklärte der Bamberger Verkehrsbetriebsleiter Peter Scheuenstuhl gegenüber BR24. "Die Verkehrsbetriebe werden ab 1. Juni in Vorleistung gehen müssen, weil die Einnahmenausfälle und der Mehraufwand zunächst über Abschläge und Pauschalen abgegolten werden", so Scheuenstuhl. Dazu müsse der Aufgabenträger, im Falle von Bamberg die Stadt, einen entsprechenden Antrag beim Bund stellen. Der vollständige Ausgleich erfolge erst nach dem Aktionszeitraum und auch erst nach einer detaillierten Auswertung der entstandenen Ausfälle und deren Prüfung. Für den jetzt schon unterfinanzierten ÖPNV sei das eine Herausforderung, so die Stadtwerke Bamberg.

Im Vorfeld Streit um Finanzierung

Im Vorfeld hatte es Streit um die Finanzierung des Tickets gegeben. Fest zugesagt hat der Bund, dass den Ländern Einnahmenausfälle beim 9-Euro-Ticket in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ersetzt werden. Der Verwaltungsaufwand sei jedoch enorm, denn den verschiedenen Abokunden müsse in den Aktionsmonaten der Mehrpreis zu ihrem normalen Ticket gutgeschrieben werden, so die Stadtwerke. Hinzu kämen die gestiegenen Energiepreise. Für diesen Ausgleich, so das Bundesverkehrsministerium, sollen die Einnahmen durch das 9-Euro-Ticket verwendet werden, die direkt an die Verkehrsbetriebe gingen. Der Bundesrat machte am Freitag den Weg für das Sonderticket frei. Im Vorfeld gab es zur Finanzierung heftige Kritik vor allem aus Bayern.