Holz-Pellets: Wie erkenne ich nachhaltig erzeugte Ware?

Deutschland: Pellets fast immer aus Säge-Nebenprodukten

Wer einigermaßen sicher gehen will, dass für seine Pellets keine wertvollen Wälder geopfert wurden, wie dies in anderen Ländern immer wieder der Fall ist, der sollte auf Ware zurückgreifen, die in Deutschland aus deutschem Holz hergestellt wurde. Nach Auskunft der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) werden Pellets bei uns fast ausschließlich aus Sägenebenprodukten hergestellt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes seien dies 2021 rund 3,1 Millionen Tonnen gewesen - deutlich mehr, als in Deutschland verbraucht wurde. Importe habe es aber gegeben, so Herbert Borchert, Abteilungsleiter Forsttechnik, Betriebswirtschaft und Holz bei der LWF: "Einem Import von 404.000 Tonnen stand ein Export von 817.000 Tonnen gegenüber. Es ist natürlich nicht auszuschließen", so Borchert, "dass unter den Importmengen auch solche sind, die nicht aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen."

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Kunden, denen die Herkunft ihrer Pellets wichtig sind, empfiehlt die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, sie sollten darauf achten, dass die Produkte mit den Siegeln von FSC und PEFC zertifiziert sind. Dies gelte sowohl für Sackware aus dem Baumarkt als auch für Lieferungen durch Brennstoffhändler. PEFC steht für "Programme for the Endorsemment of Forest Certification Schemes". In Deutschland sind etwa zwei Drittel der Waldfläche PEFC-zertifiziert, in Bayern sogar knapp 90 Prozent.

PEFC

Geachtet wird bei Stichproben auf die Wahl "standortgerechter" Baumarten, eine ausreichende Waldverjüngung, die Vermeidung von Kahlschlägen, den Erhalt eines angemessenen Totholzanteils, einen möglichst bodenschonenden Einsatz von Maschinen, die Vermeidung des Einsatzes von Pestiziden sowie Rücksicht auf geschützte Biotope sowie gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Wie gut das PEFC-Siegel im ökologischen Sinne ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Im Vergleich zum ebenfalls weit verbreiteten FSC-Siegel oder zum weniger bekannten Naturland-Siegel sind die Anforderungen vergleichsweise gering. Große Umweltverbände stellen PEFC aus ökologischer Perspektive kein gutes Zeugnis aus. Der Vorwurf: Hier habe sich die Wirtschaft selbst ein Gütesiegel verpasst. Christian Stierstorfer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) drückt es so aus: "Wir sehen jetzt keinen großen Mehrwert in dieser Zertifizierung. Es setzt gewisse Mindeststandards, die aber zum Teil nichts anderes bedeuten als die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben."

FSC

Strenger geht es beim FSC-Siegel zu. FSC - Forest Stewardship Council - ist eine Organisation, die Anfang der 1990er Jahre gegründet wurde, maßgeblich unterstützt von Umweltverbänden wie WWF, Greenpeace, verschiedenen Gewerkschaften und Interessensvertretern indigener Völker. Auch bei diesem Siegel gibt es eine Reihe von Standards, die weltweit eingehalten werden sollen. So müssen Forstbetriebe die nationalen Gesetze achten, Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen erhalten oder verbessern, die Rechte indigener Völker wahren und negative Umweltauswirkungen vermeiden. Forstbetriebe sollen so wirtschaften, dass "die wirtschaftliche Tragfähigkeit sowie die Fülle der sozialen und ökologischen Leistungen des Waldes langfristig erhalten oder verbessert werden". Negative Umweltauswirkungen durch die Bewirtschaftung des Waldes sollen "vermieden, behoben oder abgeschwächt" werden. Das Problem beim FSC-Siegel: Je nach Land fallen die Gewichtungen zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten unterschiedlich aus. Es gelten nicht die Standards, für die FSC in Deutschland steht.

FSC-Ausstieg von Greenpeace

Diese unterschiedlichen Standards haben 2018 schließlich dazu geführt, dass Gründungsmitglied Greenpeace aus dem FSC ausgestiegen ist. Greenpeace-Waldexperte Christoph Thies erklärte damals: "An den Urwäldern haben wir uns allerdings die Zähne ausgebissen. Greenpeace hat dokumentiert, wie FSC-zertifizierte Urwälder abgeholzt wurden, beispielsweise in Russland und im Kongobecken." Der Erhalt der letzten Urwaldgebiete gehöre zu den Kernzielen von Greenpeace. Hier, so Thies, dürfe keine industrielle Waldwirtschaft stattfinden. Wenn überhaupt, dann ausschließlich für den Bedarf der umliegenden Gemeinden. Aber eben nicht im großen Maßstab, so Thies: "Dafür darf Greenpeace nicht stehen." Man scheide nicht als Gegner aus, hieß es damals, sondern wolle im Dialog bleiben und dort, wo es Sinn macht, mit dem FSC kooperieren. Als Mitglied gebe Greenpeace allerdings seinen Namen her für alles, was der FSC mache, so Waldexperte Thies: "Darum können wir nicht akzeptieren, dass ein – sei es noch so geringer – Anteil FSC-Holz aus industriellem Urwaldeinschlag stammt."

"FSC und Naturland aus Deutschland"

Angesprochen auf Pellets aus ausländischen Quellen, sagt auch der Waldreferent des BUND Naturschutz, Ralf Straußberger, dass es für den Endverbraucher schwer zu beurteilen sei, ob die Pellets, die er kauft, aus nachhaltiger Produktion stammen: "Das ist schwierig, wenn die Herkunft der Pellets oft nicht klar ist." Man halte FSC für das beste Siegel am Markt, so Straußberger: "Aber auch da gibt es ab und zu mal Probleme auf internationaler Ebene." Sicher sei jedoch: "FSC aus Deutschland ist gut und zu empfehlen. Das heißt, die Verbraucher sollten nachfragen, ob die Pellets aus deutscher Produktion und auch das verwendete Holz aus Deutschland kommt." Am besten aus regionaler Produktion. Daneben empfiehlt der BUND Naturschutz auch das Naturland-Siegel als vertrauenswürdig.

"Boom bei Pellets ist kritisch zu sehen"

Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft und am besten aus der Nähe ist bei Pellets das entscheidende Kriterium. Der Boom bei den Pellets sei jedoch kritisch zu sehen, meint Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des BUND Naturschutz in Bayern: "Um auf einen 1,5 Grad-Pfad der Pariser Klimakonferenz von 2015 zu kommen, müssen wir die Emissionen dramatisch reduzieren." Dies gelinge nur, wenn man das Verbrennen von Holz reduziere. Die energetische Holznutzung habe sich jedoch seit den 1990er Jahren verdreifacht, so Geilhufe. Das verschärfe die Klimakrise. Holz müsse daher vermehrt in die Wärmedämmung, den Holzhausbau und die Möbelproduktion gehen. Selbstverständlich wolle man den Menschen, die einen Kamin- oder Pelletofen hätten oder eine Pelletheizung, diese nicht "rausreißen", so Geilhufe, auch wenn man diese Form des Heizens kritisch sehe.