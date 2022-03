User-Fragen an den #Faktenfuchs

Corona-Tests gingen zwischen den Jahren zurück

Am 13. Januar kommentierte ein User den Artikel "Labore am Limit: Rufe nach Priorisierung bei PCR-Tests" auf BR24.de:

"Wenn ich mir die offiziellen Zahlen der durchgeführten Tests ansehe, dann werden seit einer Spitze am 01.12.2021 (damals wusste niemand, was Omikron ist!) immer weniger Tests durchgeführt. Der derzeitige Wert beträgt die Hälfte des damaligen Werts. Er ist auch merklich niedriger als die durchschnittliche Zahl der Tests, die vom Spätsommer 2020 bis weit in den Frühsommer 2021 hinein durchgeführt wurden. Wie kann es also sein, dass jetzt die Ressourcen angeblich erschöpft sind, die vor einem Jahr monatelang ohne Probleme zur Verfügung standen? Es wird doch wohl nicht so sein, dass ein bisschen Panik gemacht wird, um mehr Geld für die Tests herauszuholen?"

Der #Faktenfuchs hat dazu mit BR-Datenjournalistin Claudia Kohler gesprochen und beim Robert-Koch-Institut angefragt, der Bundesbehörde für Infektionskrankheiten. Nach Einschätzung von Claudia Kohler war diese Delle bei den Tests ein "Knick zum Jahreswechsel", wie er etwa auch 2020/2021 zu beobachten war.

Das RKI bestätigte dies: "In KW 51 und 52 2021 wurden weniger Testungen durchgeführt, da viele ärztliche Praxen während der Feiertage und zwischen den Jahren geschlossen waren und daher weniger Abstriche entnommen wurden. Zudem haben einige Labore während der Feiertage ihre Arbeitszeiten reduziert." Auch das RKI wies darauf hin, dass schon zum Jahreswechsel 2020/21 dasselbe zu beobachten war.