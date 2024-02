Israels Rafah-Offensive: "Humanitäre Katastrophe mit Ansage"

Baerbock: Offensive wäre "humanitäre Katastrophe mit Ansage"

Derzeit sind in der Stadt noch keine israelischen Bodentruppen im Einsatz. Rafahs Bürgermeister Al-Sufi warnte vor einem Vorstoß der Armee in den Ort. "Jeder Militäreinsatz in der Stadt wird zu einem Massaker und einem Blutbad führen."

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einer "humanitären Katastrophe mit Ansage". Die Not in Rafah sei "schon jetzt unfassbar", erklärte Baerbock. 1,3 Millionen Menschen hätten dort auf engsten Raum Schutz vor den Kämpfen gesucht und könnten sich "nicht in Luft auflösen".