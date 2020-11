US-Wahl: Auf diese Staaten kommt es jetzt an

Biden konnte – Stand 9.30 Uhr – nur einen Staat gewinnen, in dem Trump 2016 eine Mehrheit hatte: Arizona. Die Demokraten hofften besonders, einen der großen Preise zu holen – Florida, Texas oder Ohio. Doch diese drei Staaten gingen alle an Trump.

Demokraten hoffen auf Staaten im Mittleren Westen

Die Hoffnungen der Demokraten liegen nun auf den Staaten, in denen noch kein Ergebnis feststeht. Gebannt blickt die ganze Nation auf Michigan, Wisconsin, Nevada, Pennsylvania, North Carolina und Georgia. Auch aus Alaska liegt noch kein Ergebnis vor – doch der Staat gilt als sichere Bank für die Republikaner.

Und die Trump-Partei führt gegenwärtig in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina und Georgia. Lediglich in Nevada hat Biden aktuell einen Vorsprung.

Biden bräuchte noch 50 Wahlmänner-Stimmen

Bei den Wahlleuten steht es gegenwärtig 238 zu 213 für Biden. Es braucht 270 Wahlleute-Stimmen, um die Wahl zu gewinnen. Holt Biden Nevada, würde er bei 244 stehen. Um die Mehrheit zu erreichen, müssten die Demokraten aus der Liste der verbliebenen Staaten mindestens zwei gewinnen - also in jenen, in denen Trump momentan teils deutlich führt.

Der Fokus liegt vor allem auf Pennsylvania. Trumps Vorsprung ist dort aktuell hoch. Allerdings werden die Briefwahl-Stimmen in Pennsylvania als letztes ausgezählt. Es wird davon ausgegangen, dass deutlich mehr Demokraten als Republikaner die Briefwahl genutzt haben. Deswegen hoffen die Demokraten, Trump in dem Staat noch einholen zu können.

Wann wird es ein Ergebnis geben?

Es ist derzeit schwierig abzusehen, wann ein Ergebnis feststehen wird. Die Auszählung der Briefwahl-Stimmen gerade in Pennsylvania könnte sich noch länger hinziehen.

Offizielle aus den Staaten gaben Informationen an die Presse weiter, dass es mit der Auszählung dauern könnte. Demnach wird Wisconsin in der Nacht (Ortszeit) keinen Sieger mehr ausrufen, in Michigan könnte es bis Freitag dauern - und auch Pennsylvania wird nach diesen Informationen nicht früher dran sein.

Präsident Trump hat sich derweil bereits als Sieger ausgerufen und eine Klage beim Supreme Court angekündigt, um die Auszählung von Briefwahlstimmen zu stoppen.