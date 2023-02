US-Außenminister Blinken trifft Chinas Top-Diplomat Wang

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

US-Außenminister Antony Blinken ist am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi zu Gesprächen zusammengetroffen. Das Treffen fand an einem geheimen Ort statt, wie die Nachrichtenagetur AFP unter Berufung auf einen hochrangigen US-Vertreter berichtete.

Vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern, nicht zuletzt wegen des Abschusses eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der US-Küste, war über ein Treffen der beiden Diplomaten in München spekuliert worden.

Mit Informationen von AFP