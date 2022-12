Faktenfuchs: Ukrainischer Minister in geklautem Auto unterwegs?

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine verbreiten die russische Führung und Staatsmedien verstärkt Falschbehauptungen und Gerüchte über die ukrainische Regierung. Das Land werde von Nazis und Drogensüchtigen regiert, heißt es oft, Belege dafür gibt es nicht. Derartige Narrative finden auch in Deutschland bei vielen Menschen Anschluss, wie eine aktuelle Untersuchung der gemeinnützigen Organisation Cemas zeigt.

Im Netz verbreitet sich aktuell ein Artikel, der die ukrainische Regierung diskreditieren soll – und von zahlreichen Unterstützern und Sympathisanten Russlands über soziale Netzwerke geteilt wird. Der Bericht ist allerdings veraltet und die aktuelle Verbreitung irreführend.

Die Behauptung: Ukrainischer Justizminister in gestohlenem Auto unterwegs

In einem Screenshot, auf dem ein Foto und dazugehöriger Text zu sehen sind, heißt es: “Ukrainischer Minister in gestohlenem Mercedes unterwegs”. In dem sichtbaren Textausschnitt steht außerdem: Der ukrainische Justizminister sei in einem Auto unterwegs, das seit Januar 2010 in Deutschland als gestohlen gemeldet sei.

Es wird bei der Verbreitung des Screenshots sowie des Artikels nahegelegt, dass sich der Bericht auf den aktuellen ukrainischen Justizminister bezieht.