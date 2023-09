Das Ende des Anfangs? Ukrainische Fortschritte im Süden

"Taktische Aufgabe"

Robotyne liegt rund 15 Kilometer südöstlich vom Ausgangspunkt der Gegenoffensive in diesem Abschnitt, von Orichiw. Auch die russischen Besatzungstruppen räumten in dieser Woche ein, dass sie Robotyne aufgeben mussten. Es habe sich um eine "taktische Aufgabe" gehandelt, meldete das russische Medienportal RBC. Mittlerweile bewegten sich die ukrainischen Truppen weiter zu dem nächsten, weiter südöstlich gelegenen Dorf Nowoprokopiwka. Genau an dieser Stelle haben die Einheiten die sogenannte erste Verteidigungslinie der russischen Streitkräfte durchbrochen. Allerdings ist der Begriff "Verteidigungslinie" vieldeutig.

Was heißt Verteidigungslinie?

Über eine Länge von insgesamt 800 Kilometern haben die russischen Angreifer seit dem Spätherbst letzten Jahres ein mehrschichtiges Geflecht von Verteidigungsstellungen ausgebaut. Wie es die "Neue Zürcher Zeitung" zutreffend beschreibt: "Es besteht aus Minenfeldern, Panzersperren, Schützengräben und einer Wiederholung dieser Elemente mehrere Kilometer weiter im Hinterland." Beim weiteren Vorrücken in Richtung der Stadt Tokmak, die als logistischer Verkehrsknotenpunkt für die Versorgung der russischen Angriffsstreitkräfte gilt, müssen die ukrainischen Streitkräfte erneut schwer ausgebaute Verteidigungsstellungen überwinden. Allein die kilometerlangen Panzersperren sind mit breiten, tiefen Gräben und zackenförmigen Betonblöcken gesichert.

Bislang seien die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive in dieser Region nur mit Infanterie- und Artillerie-Einheiten vorgegangen. Zu verlustreich seien die Vorstöße mit den neuen, vom Westen gelieferten Panzerverbänden während der ersten Juni-Wochen gewesen. Ihnen hätten die russischen Besatzungstruppen in den dichten Minenfeldern und ohne nennenswerte ukrainische Luftunterstützung erhebliche Verluste zugefügt. Präsident Wolodymyr Selenskyj, der schon oftmals aufkeimende Kritik an dem äußerst schwierigen Vorrücken seiner Streitkräfte zurückgewiesen hat, erklärte in diesen Tagen erneut: "Egal, was andere sagen: Wir kommen voran und das ist das Allerwichtigste."

"Menschen sind nicht entbehrlich"

Beim weiteren Fortgang der ukrainischen Gegenoffensive kommt es nach Einschätzung westlicher Militärbeobachter inzwischen nicht mehr allein auf die reinen Geländegewinne an, so entscheidend diese auch sind. Vielmehr stellen sie die Frage: Hat die Ukraine nach einem erfolgreichen Vorstoß etwa bis Tokmak oder gar weiter südlich in Richtung des Azoischen Meeres ausreichend Soldaten, um die Offensive fortsetzen zu können? Oder, wie der deutsche Militärexperte Nico Lange im NDR Podcast "Streitkräfte und Strategien" formuliert: "Wie viele Reserven hat die Ukraine dann noch, um aus diesen Durchbrüchen etwas zu machen?"

Bei der Amtseinführung des neuen ukrainischen Verteidigungsministers Rustem Umjerov am Donnerstag hob Präsident Selenskyj den hohen Stellenwert hervor, den das Leben der ukrainischen Soldaten habe: "Wir müssen eine neue Philosophie in der Haltung gegenüber den Soldaten der Ukraine haben: Menschen sind nicht entbehrlich." In den vergangenen Tagen hatte sich Selenskyj an europäische Staaten gewandt, in denen sich geflohene Ukrainer im wehrpflichtigen Alter aufhalten. Diese Männer sollten zurück in die Ukraine ausgewiesen werden. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Frage der weiteren Mobilisierung von Soldaten für die Ukraine immer dringlicher wird.