Ukraine: Landwirtschaft im Krieg

Was ist aus den Milchkühen geworden?

Jetzt haben wir Alex Lissitsa wieder erreicht, in Poltawa, an einem anderen Standort des Unternehmens IMC, das neben der Zentrale in Kiew Betriebe in Tschernihiw, Sumy und eben Poltawa unterhält. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj in seinen Videoschalten sitzt auch Lissitsa vor einer schmucklosen Wand, in T-Shirt und Freizeitjacke. Er spricht gut Deutsch, hat in Berlin Agrarwissenschaften studiert.

Unsere erste Frage: Wie steht es um den Betrieb in Tschernihiw? Die Antwort: Von den 1.000 Tieren sind noch 700 am Leben. Die anderen haben es nicht geschafft. Als der Mais zu Ende ging, stand als Futter nur noch Silage zur Verfügung. Viele Tiere erkrankten an Mastitis.