Putins Krieg: Auswirkungen auf die ukrainische Landwirtschaft

Raketen und schlechte Nachrichten

Gerade, sagt er, werde sehr viel gekämpft im Norden der Ukraine. Kurz vor unserem Gespräch habe er noch mit seinem Geschäftsführer in Tschernihiw gesprochen: "Wir haben dort eine Siloanlage am Rand der Stadt, mit 120.000 Tonnen Lagerkapazität. Eine Rakete ist in ein Nebengebäude eingeschlagen. Es gab Feuer. Gott sei Dank war das nicht die Siloanlage mit knapp 50.000 Tonnen Mais. Wenn dort eine Rakete direkt in die Siloanlage einschlagen würde, das wäre natürlich eine Katastrophe, weil so was zu löschen, wäre praktisch nicht denkbar. Insofern: Wir leben halt in einer Zeit, wo wir alle 20 Minuten was Neues bekommen und meistens was Negatives."

Wenig Hoffnung für den Milchbetrieb

"Mit der Milchfarm", sagt Lissitsa, "ist es eine Katastrophe. Das wird nichts mehr werden - mit einer der modernsten Milchfarmen in der Ukraine. Aber auch die Siloanlage in der Nähe von Tschernihiw am Rande der Stadt steht jetzt unter Beschuss. Und ich weiß nicht, ob das noch bis morgen stehen wird. Insofern: Die Situation ist katastrophal."

Alles vorbereitet für die Aussaat

Wie steht es um die Betriebsmittel, um jetzt im Frühjahr mit der Aussaat zu beginnen? Gibt es Saatgut? Diesel? Das, sagt Alex Lissitsa, sei ein weiteres Problem. In zwei Regionen - Tschernihiw und Sumy - werde jetzt gerade gekämpft. Saatgut und Düngemittel seien vorhanden. An ein Ausbringen sei aber angesichts der Kämpfe nicht zu denken. Auch Diesel habe man kurz vor Beginn des Krieges noch gekauft. Die Lager seien zu 100 Prozent voll gewesen.

Diesel für die Streitkräfte

Der Treibstoff sei mittlerweile an die ukrainische Armee abgegeben worden. Und an die Kräfte der lokalen Verteidigung. Einen Rest habe man, als der Feind näher rückte, verbrannt, sagt Lissitsa: "Wir haben so gut wie keinen Treibstoff momentan. Aber auch die Lage insgesamt in der Ukraine ist ziemlich schwierig. Ich hatte gestern noch einmal mit der Regierung gesprochen. Eigentlich haben wir knapp 20 Prozent des Treibstoffs, der notwendig ist, um die Aussaat machen zu können. Insofern: Selbst wenn der Krieg morgen beendet wäre, wird sich die Lage beim Treibstoff nicht entspannen."