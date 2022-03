Nach Angriff auf AKW in der Ukraine: Experten geben Entwarnung

Nach dem russischen Angriff auf das Gelände der ukrainischen Atomanlage Saporischschja in der Stadt Enerhodar sehen Experten und Behörden derzeit keine unmittelbare Gefahr eines Atomunfalls. Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) bestätigte, dass keine Radioaktivität ausgetreten sei. Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) erklärte, das Kraftwerk sei zum jetzigen Zeitpunkt "in sicherem Zustand". Auch das Bundesumweltministerium wies darauf hin, dass keine Hinweise auf erhöhte Radioaktivität vorlägen.

Russische Truppen hatten in der Nacht das Kraftwerk angegriffen und mit Panzern und aus der Luft beschossen. Mittlerweile haben die Soldaten das Gelände besetzt, nach ukrainischen Angaben wird das AKW aber weiterhin vom regulären Personal bedient. In Betrieb ist momentan ohnehin nur einer von sechs Reaktorblöcken.

Grossi bietet an, Anlage eigenhändig zu prüfen

Bei dem Angriff in der Nacht traf laut Angaben des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Mariano Grossi, ein russisches Geschoss ein Ausbildungsgebäude auf dem Gelände. Der Reaktor von Saporischschja sei nicht betroffen. Ukrainische Einsatzkräfte löschten am Morgen ein Feuer, das im Zuge der Attacke ausbrach. Grossi erklärte, er sei bereit, selbst in die Ukraine zu reisen und die Anlage zu prüfen.

Zwar sei das Gelände laut der ukrainischen Aufsichtsbehörde von russischen Truppen umstellt oder besetzt, sagte auch GRS-Abteilungsleiter Sebastian Stransky. Die Betriebsmannschaften würden jedoch in ihrem regulären Betriebsmodus arbeiten. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Kraftwerk laut Aufsichtsbehörde in sicherem Zustand und wird entsprechend den Betriebsvorschriften durch die Betriebsmannschaft betrieben", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. "Wichtig ist, dass das Betriebspersonal in Ruhe arbeiten kann und regelmäßig im Schichtbetrieb ausgewechselt wird."

Das Trainingszentrum, in dem ein Brand gemeldet worden war, befinde sich auf dem Gelände des Standortes in größerer Entfernung zu den Reaktoranlagen. Außerdem sei in der Nacht auf Freitag auf ein Nebengebäude des Kraftwerkblockes 1 geschossen worden. Es habe einen Treffer abgekommen und sei beschädigt worden, so die GRS. Sicherheitsrelevante Teile seien aber nicht betroffen.